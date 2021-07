Dead Space, il remake è ufficiale: uscirà su PS5, Xbox Series X|S e PC. Ecco il trailer

Alla fine, i rumor hanno centrato ancora una volta il bersaglio. Dead Space è ufficiale: il remake del survival horror dell'ormai defunta Visceral Games tornerà con un esclusivo remake, in sviluppo presso gli studi di EA Motive. L'annuncio è arrivato durante dell'EA Play Live 2021, la 'one more thing' di un evento che si è rivelato più sorprendente del previsto.



Non abbiamo molte informazioni sul nuovo episodio, fatta eccezione per un trailer in-engine e una sinossi che ci presenta nuovamente l'iconico personaggio di Isaac Clarke.



Dead Space è tornato: ecco il remake di EA Motive

Ricostruito da zero dagli sviluppatori di Motive Studios, Dead Space proporrà un'esperienza di gioco profonda e immersiva, ambientata nei meandri più oscuri dello Spazio. Il cuore pulsante del prossimo survival horror è il Frostbite 4 di DICE, motore che vedremo per la prima volta in azione con il già noto Battlefield 2042. "Sfruttando la potenza del motore di gioco Frostbite e delle console di nuova generazione, questo remake apporta miglioramenti alle dinamiche di gioco con una qualità grafica sbalorditiva pur restando fedele all'originale", si legge nel comunicato.

L'engine di Electronic Arts mostra i muscoli nel primo teaser ufficiale del remake, in cui compare un necromorfo e il protagonista Isaac Clarke.



"Isaac Clarke è un semplice ingegnere in missione per riparare una grande nave spaziale, la USG Ishimura, per poi scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto. L'intero equipaggio è stato sterminato e infettato da una specie aliena... e l'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa a bordo". Con questa premessa, EA Motive ci introduce agli eventi del suo Dead Space, che richiamano in parte la storia del capitolo originale lanciato su PS3 e Xbox 360.

"Ora Isaac è rimasto da solo con i suoi strumenti e con le sue competenze tecniche e dovrà cercare di svelare il mistero dietro l'incubo che si è scatenato a bordo dell'Ishimura. Intrappolato insieme a creature ostili chiamate 'necromorfi', Isaac deve affrontare una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua sanità mentale sempre più fragile".

Dead Space è a tutti gli effetti una produzione next-gen: il remake sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Purtroppo, manca ancora una data di uscita.