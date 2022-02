Star Citizen semplificherà la sua roadmap per evitare che i giocatori si arrabbino per i troppi ritardi

Star Citizen ha raccolto più di 400 milioni di dollari in finanziamenti da parte della community dei giocatori ma, con l'inizio dei lavori che risale a più di 10 anni fa, non si parla ancora di una possibile data di rilascio per la versione definitiva del gioco. Si tratta di un simulatore spaziale diretto da Chris Roberts (Wing Commander) che permette di esplorare una vasta galassia con sistemi stellari e pianeti con varie caratteristiche, dove i giocatori possono acquistare contenuti di gioco dal valore di diverse migliaia di dollari.

Star Citizen: ancora nessuna novità sulla versione definitiva

Naturalmente, con numeri del genere si continua molto a parlare di aspettative infrante. Proprio per questo, lo sviluppatore Cloud Imperium Games (CIG) vuole cambiare il modo di comunicare le tempistiche con cui le nuove funzionalità verranno completate ed evitare che i giocatori rimangano delusi. I "giocatori più appassionati" di Star Citizen, infatti, tendono a considerare come "promesse" le novità che vengono inserite nella roadmap e si arrabbiano quando non vengono ultimate secondo i tempi prestabiliti.

CIG ha affermato che nella roadmap non mostrerà più le funzionalità in arrivo per "nessuna patch oltre quella prevista per il trimestre successivo". Non indicherà quindi le proiezioni di rilascio dei contenuti successivi, i quali hanno una grande probabilità di essere rimandati.

La roadmap di Star Citizen è suddivisa in due parti: Progress Tracker e Release View. Il primo consiste in un enorme tabellone in stile Trello in cui ciascun team interno inserisce i lavori di cui si sta occupando, suddividendoli su base temporale. La Release View è invece la parte che è stata semplificata, con le sezioni dedicate ai rilasci futuri che sono state disattivate.

"Ci siamo resi conto che questo tipo di comunicazione era sbagliato", scrive CIG in un lungo blog post in cui dettaglia i cambiamenti. "Prestavamo troppa attenzione a funzionalità che avevano una grande probabilità di essere spostate più avanti".

Il mese scorso CIG ha annunciato nuovi ambiziosi piani per Squadron 42, la componente cinematografica di Star Citizen il cui rilascio è in ritardo di 7 anni rispetto alle tempistiche comunicate inizialmente. Entro cinque anni, la software house diretta da Roberts punta a sviluppare più di un seguito per la storia. Per poter conseguire questi traguardi si sta costruendo una nuova sede a Manchester per CIG, che accoglierà 1000 dipendenti.