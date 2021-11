Star Citizen: raccolti 400 milioni di dollari. Nessuna novità per l'uscita del gioco

Fino all'1 dicembre, tutti gli utenti che vogliono provare Star Citizen possono farlo gratuitamente. L'iniziativa lanciata da Cloud Imperium Games arriva in concomitanza con l'Aerospace Expo 2951, evento che si tiene ogni anno all'interno del gioco. A tal proposito, gli sviluppatori del colossale MMO fantascientifico hanno diffuso un altro entusiasmante annuncio: Star Citizen ha raccolto più di 400 milioni di dollari. Il traguardo è stato raggiunto pochi giorni fa.

Star Citizen è da record, ma il lancio sembra ancora lontano

La campagna di crowdfunding che ha infranto ogni record è stata lanciata quasi un decennio fa. Lo scorso marzo, il team guidato da Chris Roberts (Wing Commander) aveva tagliato il traguardo dei 350 milioni di dollari, ma in pochi mesi è stato raggiunto un altro grande obiettivo, quello dei 400 milioni. I finanziamenti più grandi sono arrivati negli ultimi due mesi: solo ad ottobre sono stati raccolti più di 8 milioni, mentre il 19 novembre sono arrivati altri 877.891 dollari.

"Trattandosi di un progetto finanziato dalle persone, la portata di Star Citizen si basa direttamente sul supporto fornito dai nostri sostenitori", ha dichiarato Cloud Imperium Games il 20 novembre, giorno in cui ha reso noti i suddetti dati. La software house statunitense ha inoltre ribadito che "i soldi raccolti vanno direttamente allo sviluppo del gioco". Ricordiamo che i ricavi non provengono solo dalla raccolta fondi, ma anche dalla vendita di piani d'abbonamento e di contenuti di gioco - e, in particolare, dalla vendita di navi spaziali da utilizzare in-game.

Come scrivevamo poco più di un mese fa, in occasione del CitizenCon 2951, Star Citizen si appresta ad accogliere uno degli aggiornamenti più corposi di sempre, con l'introduzione del sistema Pyro e di un'ampia gamma di contenuti inediti. Ciononostante, il titolo di Cloud Imperium non è ancora disponibile in forma integrale e i finanziatori del progetto possono accedere 'solo' alla versione Alpha. Sono 3,3 milioni gli utenti che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding e che stanno attendendo l'annuncio di una data di uscita.

L'aggiornamento 3.16 di Star Citizen arriverà entro la fine dell'anno, mentre il corposo update 3.17 promesso da Cloud Imperium è previsto per la prima metà del 2022. Questo mese, la compagnia di Chris Roberts ha annuciato un'espansione che porterà all'apertura di una nuova sede a Manchester, nel Regno Unito: lo studio ospiterà 1.000 dipendenti entro la fine del 2026.