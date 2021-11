Lancio disastroso per GTA The Trilogy: Definitive Edition, Rockstar si scusa

I giocatori avevano aspettative molto elevate per Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition ma, stando alla prima fase del rilascio, sembrano essere state mal riposte. Il lancio della scorsa settimana è stato un disastro assoluto, con i giocatori che si lamentavano della presenza di molti bug e di una grafica ben al di sotto delle aspettative. Ma poi è andata ancora peggio, con il sistema di autenticazione che è andato in tilt, impedendo ai giocatori di accedere ai giochi.

Rockstar Games e le difficoltà del lancio di GTA The Trilogy: The Definitive Edition

Rockstar è stata costretta a intervenire con un messaggio di scuse con il quale, tra le altre cose, fa sapere che le versioni originali PC dei giochi che fanno parte del bundle, ovvero Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, verranno rese disponibili senza costi aggiuntivi a tutti i giocatori che hanno acquistato la Definitive Edition.

Per le nuove versioni, Rockstar ha optato per uno stile grafico semplificato in stile cartone animato. Una scelta che già non era stata apprezzata dall'intera community in fase di annuncio e a maggior ragione adesso che sono emersi i bug.

Nelle sue scuse, Rockstart ammette che la trilogia ha problemi tecnici e non soddisfa gli standard dello studio. Si impegna a rilasciare il prima possibile una patch che possa porre rimedio ai bug, ma non sono chiare le tempistiche con le quali avverrà il rilascio. "La serie Grand Theft Auto - e i giochi che compongono questa trilogia iconica - sono speciali per noi come sappiamo che lo sono per i fan di tutto il mondo. Le versioni aggiornate di questi giochi classici non sono state lanciate in uno stato che soddisfa i nostri standard di qualità, o gli standard che i nostri fan si aspettano" si legge nella lettera di scuse. "Abbiamo dei piani in corso per affrontare i problemi tecnici e per migliorare ogni gioco in futuro. Con ogni aggiornamento pianificato, i giochi raggiungeranno il livello di qualità che meritano".

Rockstar ha abituato i giocatori con rilasci di altissima qualità fin dal momento del lancio, dato che fino a oggi non aveva mai rilasciato un contenuto se prima non fosse stato rifinito a dovere. Evidentemente è cambiato qualcosa nell'approccio al lavoro con questa GTA The Trilogy: The Definitive Edition.