Star Citizen arriva a mezzo miliardo di dollari di finanziamenti dai giocatori

Il controverso gioco di simulazione spaziale sviluppato da Cloud Imperium Games ha raggiunto i 500 milioni di dollari di finanziamenti da parte dei giocatori. Annunciato originariamente nel mese di settembre 2012, Star Citizen è da una parte un progetto estremamente ambizioso dall'altra il suo iter di sviluppo si può definire perlomeno travagliato.

Il gioco è ancora in alpha e non è mai stata indicata una data di rilascio per quanto riguarda la versione definitiva. Si è parlato anche dell'opportunità di realizzare dei sequel della campagna single player Squadron 42, ma anche questa non ha mai visto la luce neanche nella versione di base.

Uno dei più recenti update di Star Citizen ha visto l'introduzione di relitti e insediamenti abbandonati. Tuttavia, all'inizio di quest'anno, Cloud Imperium ha deciso di limitare le comunicazioni sulla roadmap di sviluppo, sostenendo che questa decisione è stata presa per evitare che i giocatori reagiscano negativamente in seguito agli annunci dei ritardi.

Benché nel corso degli anni Star Citizen abbia attirato diversi investimenti privati, il grosso dei finanziamenti è arrivato in crowdfunding con il supporto degli appassionati. Il lancio del progetto è infatti avvenuto tramite una campagna Kickstarter, nel 2012 sostenuta con i primi 2 milioni di dollari. Adesso siamo arrivati a $500.075.150, provenienti da 4.096.384 diversi finanziatori, come si apprende sul sito di Roberts Space Industries. La precedente milestone era stata raggiunta nello scorso mese di novembre, quando si arrivò ai 400 milioni di dollari. Sono quindi serviti 10 mesi per toccare la nuova milestone, segno probabilmente che la community inizia a perdere fiducia in un progetto la cui gestazione diventa sempre più lunga.