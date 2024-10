S.T.A.L.K.E.R. 2: un documentario di un'ora e mezza racconta lo sviluppo del gioco tra guerra e sofferenze

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un titolo da ricordare non solo per le sue meccaniche e perché promette di immergere il giocatore in un mondo molto ampio, ma soprattutto perché è stato realizzato in circostanze traumatiche per via del conflitto tra Russia e Ucraina

Intitolato War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2, questo documentario di lunga durata offre uno sguardo approfondito sul percorso che ha portato la software house ucraina GSC GameWorld a realizzare l'atteso sparatutto a mondo aperto. Circa 500 dipendenti hanno lavorato al sequel dello sparatutto uscito nel 2007, mentre in Ucraina scoppiavano le ostilità con l'esercito russo.

"Ciò che era iniziato come un progetto ambizioso si è trasformato in un’impresa profondamente personale e storica, forgiata nelle circostanze più impensabili" si legge nel comunicato stampa. Creato in collaborazione con Xbox e diretto da Andrew Stephan (Power On: The Story of Xbox), il documentario racconta le vere storie di alcuni degli impiegati di GSC GameWorld mentre affrontano la cruda realtà della guerra.

Se i conflitti oggi in corso ci possono sembrare distanti, questo documentario, che riguarda da vicino i nostri interessi, come in questo caso quello per i videogiochi, ci ricorda come non dovremmo mai dimenticare quanto problematica sia la guerra. Il documentario affronta molti temi, tra cui l'essenza di Chornobyl e dell'Ucraina trasmessa tramite il videogioco, l'indipendenza culturale, lo sviluppo di videogiochi in un mondo che va verso la devastazione, la resilienza personale e collettiva e il superamento della perdita.

"Durante questo processo, S.T.A.L.K.E.R. 2 diventa più di un semplice gioco: piuttosto, diventa una lente attraverso la quale si osserva una nuova realtà. Gli sviluppatori si confrontano con i loro ruoli doppi di creatori e sopravvissuti, trasformando il loro gioco in un potente simbolo di resistenza. Quando le fondamenta dell’esistenza sono scosse, l’arte diventa di fondamentale importanza".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl combina elementi di sparatutto in prima persona con meccaniche immersive simulative e horror, offrendo un'esperienza unica e intensa. La sua data di rilascio è stata recentemente fissata al 20 novembre.