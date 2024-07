S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato rinviato a novembre. Prevista una nuova presentazione

GSC Game World annuncia un nuovo posticipo per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Con il supporto di Xbox, lo studio ucraino ha anche programmato una presentazione approfondita del gioco, con interviste agli sviluppatori e un lungo video 'walkthrough'.

Manca poco al debutto di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, quarto capitolo dell'acclamata serie post-apocalittica inaugurata nel 2007 da Shadow of Chernobyl. Annunciato originariamente nel 2010, il nuovo survival di GSC Game World ha subito uno sviluppo a dir poco travagliato, che ha visto la chiusura e la successiva riformazione del team di sviluppo e innumerevoli posticipi. Ha influito sui tempi di produzione anche l'invasione russa dell'Ucraina, che ha costretto GSC a trasferirsi in Repubblica Ceca.

Un incubo senza fine, o quasi, visto che il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2 sembra ormai imminente. C'è solo un ultimo ostacolo da superare: un nuovo rinvio.

Heart of Chornobyl uscirà il 20 novembre 2024



Tramite un comunicato stampa, GSC Game World ha annunciato la nuova data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Fortunatamente l'attesa non si prolungherà più di tanto, perché il lancio slitta dal 5 settembre al 20 novembre 2024. L'annuncio arriva con un 'simpatico' trailer in cui il protagonista del gioco commenta il rinvio.

Nel comunicato diffuso pochi minuti fa, il game director Yevhen Grygorovych spiega i motivi dell'ennesimo posticipo, ma solo dopo aver ringraziato i giocatori per la loro pazienza. "[...] Questi due mesi aggiuntivi ci daranno la possibilità di risolvere ulteriori 'anomalie impreviste' (o semplicemente 'bug', come li chiamate voi). Vi siamo sempre grati per il vostro continuo sostegno e la vostra comprensione - per noi sono fondamentali. Siamo ansiosi quanto voi di rilasciare finalmente il gioco e di farvelo provare di persona".

Nonostante il rinvio, c'è una 'buona notizia' per i fan in trepida attesa. GSC Game World ha infatti annunciato un evento speciale in cui i giocatori assisteranno al più importante approfondimento dedicato finora al gioco post-apocalittico. L'evento in questione (S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive) è previsto per il 12 agosto e verrà presentato in collaborazione con Xbox. Ricordiamo che la partnership con Microsoft prevede anche il rilascio esclusivo su Series X e Series S, oltre che su PC, e l'inclusione del gioco nel catalogo di Game Pass, già dal day one.

L'evento in questione includerà interviste al team di sviluppo, filmati inediti che mostreranno il vasto mondo di gioco, location mai viste e non solo. Gli sviluppatori anticipano un lungo video 'walkthrough' completo di una delle missioni della storia principale, offrendo ai giocatori un'anteprima dettagliata dell'esperienza che li attende.

Come i precedenti episodi del franchise, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl combinerà elementi tipici degli sparatutto in prima persona con meccaniche di simulazione immersiva e horror. Il gioco sfoggia un comparto grafico all'avanguardia, alimentata dal potente e versatile Unreal Engine 5, che punta a brillare su PC e sulle console Xbox.

Nello stesso comunicato con cui viene annunciato il rinvio di S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World continua a dimostrare il suo impegno verso l'Ucraina nel mezzo del conflitto in corso. La software house fondata a Kiev ha incoraggiato i giocatori a considerare delle donazioni al fondo di beneficenza ufficiale del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.