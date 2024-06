S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: nuovo trailer all'Xbox Games Showcase

Il nuovo trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato mostrato in occasione di un interessantissimo Xbox Games Showcase. Ricco di novità, questo trailer mostra la gamma di esperienze che attendono i giocatori, dai luoghi agli incontri con mutanti e anomalie arcane. Il filmato mostra anche gli hub, ovvero i luoghi in cui è possibile concedersi un riposo e prepararsi per la prossima missione.

I momenti di gameplay sono mescolati con frammenti di narrazione evidenziando l'importanza della trama non lineare in S.T.A.L.K.E.R. 2. Intitolato Tempo delle Opportunità, questo trailer riflette infatti il potenziale a livello di scelte che attende i giocatori in questo scenario spietato e post-apocalittico.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un progetto molto particolare anche perché sviluppato da un team ucraino, GSC GameWorld, durante il reale conflitto tra Ucraina e Russia. Come i precedenti trailer, anche questo è stato lasciato in lingua ucraina, con sottotitoli. Ricordiamo che il rilascio della versione definitiva dello sparatutto a mondo aperto è atteso per il 5 settembre.