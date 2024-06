Gears of War: E-Day, Xbox annuncia il prequel dell'iconica saga. Ecco il trailer

Al termine di uno showcase pieno zeppo di nuovi annunci, Xbox ha concluso il suo showcase estivo con una 'one more thing'. La ciliegina sulla torta è stata Gears of War: E-Day, non propriamente il Gears 6 che ci si aspettava da The Coalition, bensì un prequel della saga che ci permetterà di vestire ancora una volta i panni di Marcus Fenix, affiancato da Dom Santiago.

Manca una data di uscita, ma abbiamo un emozionante trailer di presentazione.

Il Giorno dell'Emersione nel nuovo Gears of War



Con E-Day si torna al titolo completo della popolare serie Xbox: non più Gears, ma di nuovo Gears of War. È anche il ritorno di un duo storico, quello formato da Marcus e Dom, che ci ha accompagnato nei tre indimenticabili capitoli della prima trilogia sviluppata da Epic. Il trailer di presentazione non solo omaggia i due protagonisti, ma, sulle note della cover di 'Mad World' di Gary Jules, richiama anche il famoso trailer del capitolo originale del franchise - rilasciato nel 2006.

Con Gears of War: E-Day si torna sul pianeta Sera, quattordici anni prima degli eventi del primo episodio della serie, per riscoprire la storia della guerra che vede contrapposti umani e Locuste.

Il titolo del gioco prende il nome dall''Emergence Day', il Giorno dell'Emersione. Durante quest'evento, le mostruose Locuste emersero dalle profondità per attaccare le principali città di Sera, acquisendone il controllo totale in meno di ventiquattr'ore.

Nel filmato vediamo Marcus Fenix impegnato in uno scontro ravvicinato con una Locusta. Con un po' di difficoltà, il protagonista di Gears of War ha la meglio sul feroce avversario, grazie anche al suo Lancer. I fan avranno notato che si tratta del primo modello (Mark I) dell'iconica arma, altresì nota come Retro Lancer, la quale equipaggiava una baionetta e un caricatore di dimensioni ridotte.

In merito alla scelta di raccontare l'E-Day, il direttore creativo Matt Searcy spiega: "[...] È il momento in cui tutto si riunisce. È il cuore dell'universo di Gears. Tutto ciò che accade è plasmato da questo giorno". Il prequel riproporrà la tradizionale formula gameplay tanto apprezzata dai fan della saga e, al tempo stesso, si presenterà come un'autentica esperienza next-gen.

"Sembrerà un nuovo gioco di Gears, perché effettivamente è così. Stiamo rielaborando i temi e le sensazioni di ciò che rende grande Gears, ma stiamo anche attingendo a nuove tecniche, nuovi processi e tecnologie che renderanno il gameplay ancora migliore [...]", ha dichiarato Searcy.

Come anticipatovi, Microsoft non ha svelato alcuna data di lancio per Gears of War: E-Day e il trailer di presentazione in CGI è tutto ciò che abbiamo al momento. Su Xbox Wire gli sviluppatori di The Coalition svelano ulteriori retroscena sullo sviluppo del prequel. L'uscita del gioco è prevista su PC (anche via Steam), Xbox Series X e Series S - e, con ogni probabilità, tramite Game Pass.