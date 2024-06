Fable ci mostra cosa significa essere un eroe nel nuovo trailer all'Xbox Games Showcase 2024

Xbox Games Showcase 2024 è stato il palcoscenico per un gioco molto amato del passato che si prepara a un, speriamo grande, ritorno: Fable.

In arrivo su Xbox Series X|S, Windows e su Xbox Game Pass al day one nel corso del 2025, Fable si mostra in un nuovo trailer che ruota attorno a una versione molto più oscura di Humphry, interpretato dall'attore comico britannico Matt King.

Un tempo Humphry era il più grande eroe di Albion, ma quei giorni di gloria sono ormai un lontano ricordo. In Fable, Humphry sarà costretto a lasciare la sua tranquilla pensione quando una figura misteriosa del suo passato tornerà a minacciare l'esistenza stessa di Albion.

Al momento non ne sappiamo di più, ma il trailer vale più di mille parole. Lo sviluppatore Playground Games, inoltre, ha confermato la sua collaborazione con Eidos Montreal, che la supporterà nello sviluppo in corso di Fable.