Indiana Jones e l'antico Cerchio: all'Xbox Games Showcase è stato mostrato il nuovo trailer

L'Xbox Games Showcase si è svolto nella serata di ieri ed è stato il teatro di serie molto amate con Gears of War: E-Day e Doom: The Dark Ages, nuovi look a Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones e il Grande Cerchio, Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, un reveal per Starfield: Shattered Space e molto altro ancora. Lo show ha anche svelato la data di uscita di The War Within, la prossima espansione di World of Warcraft. Si è trattato di un grosso momento per gli appassionati di videogiochi, convogliando molti più giudizi positivi rispetto a quanto era successo con il Summer Game Fest (parliamo degli eventi che di fatto prendono il posto del cancellato E3).

I partner Xbox hanno mostrato in anteprima mondiale il gameplay di Assassin's Creed: RED e annunciato i futuri componenti del team nell'atteso Dragon Age: The Veilguard, così come altre numerose novità in arrivo, tra cui Mixtape, Winter Burrow e Expedition 33. Inoltre, l’Xbox Showcase è stato palcoscenico per le nuove console: Xbox Series X|S, che si aggiungono all’attuale gamma di prodotti disponibili per le festività natalizie.

Fra i nuovi trailer più interessanti c'è sicuramente quello di Indiana Jones e l'antico Cerchio, anche se ancora non ne viene annunciata la data di rilascio precisa. Durante l'Xbox Showcase sono stati presentati un gameplay completamente nuovo e una scena di un momento cruciale del gioco. Un messaggio intercettato manda Indy e Gina sull'Himalaya dove il loro insidioso viaggio attraverso le montagne li porta a una scoperta sorprendente.

Sviluppato da MachineGames su tecnologia id Software, si tratta di un action/adventure con visuale in soggettiva, che solo in alcuni frangenti passerà alla telecamera in terza persona per permetterci di ammirare Indy e il suo iconico cappello. Gli eventi del gioco saranno ambientati tra quelli de I predatori dell'arca perduta (1981) e L'ultima crociata (1989) e porteranno il personaggio interpretato da Harrison Ford in giro per tutto il globo: da Roma a Giza, fino all'Himalaya.

Indiana Jones e l'antico Cerchio arriverà nel corso del 2024 su Xbox Series X|S e PC e subito dal day one sarà disponibile sul Game Pass, come tutti i titoli prodotti da Microsoft o da Bethesda ormai.