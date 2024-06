Summer Game Fest 2024: Civilization VII e Kingdom Come Deliverance II tra i giochi più interessanti

Il Summer Game Fest è un evento annuale dedicato ai videogiochi, ideato e organizzato da Geoff Keighley, noto presentatore e giornalista videoludico. L'evento è stato creato come una risposta all'annullamento di molte fiere tradizionali dei videogiochi, come l'E3. Ogni anno il Summer Game Fest accoglie una serie di annunci, presentazioni, demo, trailer e aggiornamenti relativi ai videogiochi.

Moltissimi i giochi presentati in occasione dell'edizione 2024 dello show, svoltasi ieri sera: da LEGO Horizon Adventures, un nuovo gioco che unisce il mondo di Aloy con i mattoncini LEGO, e che sarà disponibile su PC, PS5 e Switch a Natale 2025 con modalità couch co-op, a No More Room in Hell 2, un survival horror cooperativo in soggettiva, disponibile in accesso anticipato ad Halloween. Harry Potter: Quidditch Champions, invece, è un gioco di Quidditch ambientato nel mondo di Harry Potter, che arriverà il 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

C'è stato anche un nuovo assaggio di Star Wars Outlaws, ma il gameplay sarà svelato all'evento Ubisoft Forward previsto il 10 giugno dalle ore 21:00 (ora italiana). Neva è un nuovo titolo dagli autori di GRIS, che combina esplorazione e combattimenti, in arrivo nel 2024.

Sid Meier's Civilization VII, poi, è il nuovo capitolo della serie Civilization, affidato ancora una volta a Sid Meier e a Firaxis, in arrivo nel 2025 su PC e console. Black Myth: Wukong, invece, uscirà il 20 agosto, con i pre-ordini già aperti.

Kingdom Come: Deliverance II ha nuovi dettagli sul gioco, in arrivo quest'anno. Come il suo predecessore, è un titolo molto interessante perché promette di far vivere l'esperienza medievale in maniera realistica senza una componente fantasy. Questo rpg è stato sviluppato da Warhorse, una software house della Repubblica Ceca, su CryEngine. Qui altri dettagli.

UNKNOWN 9: Awakening è un gioco d'azione e narrativa con protagonista Anya Chalotra, disponibile dal prossimo autunno, mentre The First Descendant è un looter shooter in Unreal Engine 5, disponibile dal 2 luglio. La serie TV di Among Us, invece, sarà un appuntamento televisivo animato basato su Among Us. Sonic X Shadows Generations, poi, è un cofanetto con i migliori livelli 2D e 3D di Sonic e Shadow, disponibile dal 25 ottobre. Dune: Awakening è un MMO survival open world, già rivelato, con altri dettagli che arriveranno ad agosto.

Durante l'evento è stato annunciato anche che Alan Wake 2 avrà edizioni Deluxe e Collector's in uscita in autunno, ovvero le tanto attese versioni in formato scatolato. Quanto alla prossima espansione Night Springs, questa proporrà tre personaggi giocabili fra cui i protagonisti di Quantum Break e di Control, nell'universo interconnesso di Remedy.

E ancora Palworld avrà un update con nuove isole e pal, disponibile il 27 giugno, Valorant arriverà su console con una beta limitata dal 14 giugno e Monster Hunter Wilds avrà un trailer speciale e novità alla Gamescom.