Kingdom Come Deliverance II: il seguito dell'acclamato RPG ad ambientazione medievale arriva nel 2024

Rilasciato sui principali formati nel 2018, Kingdom Come: Deliverance è uno dei giochi di ruolo più suggestivi e longevi degli ultimi anni. Forte della sua ambientazione medievale, è eccezionale per la capacità di immedesimare e coinvolgere nel contesto storico. Si distingue, infatti, per la sua ambientazione storica realistica nel Regno di Boemia durante il Sacro Romano Impero, nel XV secolo. Questo rpg è stato sviluppato da Warhorse, una software house della Repubblica Ceca, su CryEngine.

Adesso, Warhorse Studios, con i produttori Deep Silver e Plaion, ne annunciano il seguito ufficiale, che arriverà già nel corso del 2024. Anche questo seguito sembra confermare la grafica dettagliata del predecessore, e un approccio realistico alle vicende storiche.

Tornando a immergersi nel mondo struggente della Boemia del XV secolo (Europa centrale), Kingdom Come: Deliverance II riprende da dove si era interrotto il suo predecessore, mentre i giocatori impersonano ancora Henry, il coraggioso figlio di un fabbro, coinvolto in una tumultuosa storia di vendetta, tradimento e scoperta di sé.

"In questo avvincente sequel, i giocatori attraverseranno un paesaggio medievale meticolosamente realizzato, dagli umili confini della fucina di un fabbro alla grandezza delle corti reali, il tutto navigando nelle insidiose correnti di un regno dilaniato dalla guerra civile." si legge nel comunicato stampa.

Si parla di due nuove mappe di gioco, di dimensioni doppie rispetto alla mappa, già enorme, del gioco precedente. I giocatori possono esplorare il bellissimo e variegato Paradiso Boemo (un luogo reale che si può ancora visitare nella Repubblica Ceca) con il maestoso Castello di Trosky e la città mineraria d'argento, Kuttenberg (Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco). Warhorse promette anche oltre cinque ore di cutscene coinvolgenti che narrano il viaggio di Henry. Il gioco è ambientato nel 1403 e ancora una volta usa il CryEngine.

Quanto al sistema di combattimento, in Kingdom Come: Deliverance II è stato rinnovato per renderlo più accessibile, pur rimanendo fedele alla sua natura - una rappresentazione delle vere arti marziali medievali - dall'elegante gioco di spada ai micidiali attacchi a distanza con le balestre, recentemente aggiunte, alle prime armi a polvere da sparo.

Il gioco è anche una vera e propria esperienza RPG, in cui è possibile adottare diversi approcci alle missioni, far evolvere Henry in qualsiasi modo si ritenga opportuno, e immergersi in un mondo reattivo e vivace.

Kingdom Come: Deliverance II sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Per il trailer di lancio ufficiale vi rimandiamo a questo link su YouTube.