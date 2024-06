Microsoft ha presentato tre nuove Xbox, ma forse qualcuno resterà deluso: i nuovi modelli

Durante Xbox Games Showcase, Microsoft ha svelato tre nuove varianti della console Xbox con maggiore capacità di storage, di cui due completamente digitali, cioè sprovviste di lettore ottico. Arriveranno sul mercato entro fine anno, in tempo per la stagione natalizia, in mercati selezionati.

Le due nuove console "all digital" della casa di Redmond sono Xbox Series X e Series S in colorazione "Robot White" con storage pari a 1TB. La terza soluzione è un'edizione speciale della Xbox Series X chiamata "Galaxy Black" con 2TB di spazio d'archiviazione ma anche lettore ottico; quest'ultima sarà disponibile in quantità limitata. Di seguito i prezzi di listino:

Xbox Series S 1TB in Robot White - $349,99/€349,99

Xbox Series X 1TB Digital Edition - $449,99/€499,99

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition - $599,99/€649,99

Tecnicamente le console non cambiano, quindi non si tratta di modelli che non alzano l'asticella delle prestazioni o intervengono sul design, ma comunque segnalano una tendenza verso l'abbandono totale del lettore ottico che potrebbe avvenire, ma è presto per dirlo con certezza, con la prossima generazione.

La Xbox Series S in bianco è la sorella della Carbon Black introdotta lo scorso anno, mentre la Series X si apre al nuovo colore dopo essere stata sempre e solo nera dal lancio, perdendo anche il lettore ottico. La terza edizione è per un pubblico "altospendente" che vuole differenziarsi.

Le tre nuove console non sostituiscono quelle esistenti ma si aggiungono alla lineup. "In occasione delle prossime festività, i giocatori potranno scegliere tra Xbox Series S (€299,99), Xbox Series S - 1TB (€349,99), Xbox Series X - 1TB Digital Edition (€499,99), Xbox Series X - 1TB con lettore ottico (€549,99) e Xbox Series X - 2TB Galaxy Black Special Edition (€649,99). La disponibilità delle console varia a seconda dei mercati", ha spiegato un portavoce.