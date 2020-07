Stadia Connect: Serious Sam 4 e gli altri annunci

Google Stadia si prepara ad accogliere all'interno del proprio catalogo una serie di titoli di grande calibro, tra cui Far Cry 6, Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e NBA 2K21.

Per quanto riguarda i nuovi annunci realizzati nella trasmissione Stadia Connect mostrata ieri sera troviamo, invece, Super Bomberman R Online. Si tratta di un puzzle game con caratteristiche di gioco online: nella modalità Battle 64, infatti, si passa da un'area di gioco all'altra nel tentativo di far esplodere gli avversari. Fra le altre cose, il trailer conferma l'integrazione della nuova funzionalità che permetterà di accedere al gioco direttamente da un clic su YouTube (Crowd Play), per esempio raggiungendo in-game il proprio streamer preferito.

Death by Daylight è il gioco horror con multiplayer assimetrico già apprezzato su PC e Console: arriverà su Stadia a settembre. Elder Scrolls Online Stonethorne, la nuova espansione dell'MMORPG Bethesda, è prevista sul cloud gaming di Google a partire dal 24 agosto. Due indie di prossima uscita su Stadia sono, poi, One Hand Clapping Sing Your Song e lo sparatutto a visuale isometrica Outcasters.

Arriva il nuovo trailer di Serious Sam 4, la cui presenza su Stadia era già stata annunciata all'evento del produttore Devolver Digital. Sarà disponibile da agosto.

Outriders si conferma in ottima forma. Si tratta della nuova IP originale AAA di People Can Fly (Gears of War: Judgment, Painkiller e Bulletstorm): uno shooter cooperativo con un set di caratteristiche molto solido e una forte componente narrativa.

Sekiro Shadow Die Twice, l'ultimo gioco di From Software premiato come titolo dell'anno ai Game Awards 2019, arriverà su Stadia nel prossimo autunno. Un gran colpo per Google e sicuramente l'annuncio più consistente di questo Stadia Connect.

I tre più recenti titoli della serie Hitman arriveranno su Stadia. I primi due nel prossimo settembre, mentre il terzo debutterà in contemporanea con gli altri formati a gennaio 2021. Inoltre, il primo capitolo della trilogia moderna di Hitman sarà gratuito per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

Anche l'apprezzato indie Hello Neigbhor arriverà su Stadia, e lo farà insieme al prequel Hello Neighbor Hide & Seek. Entrambi saranno gratuiti per chi è abbonato a Stadia Pro.

Orc Must Die! 3, già annunciato allo Stadia Connect di aprile, sarà un'esclusiva temporale per il servizio di cloud gaming di Google. Arriva grazie all'accordo raggiunto con Robot Entertainment, solo uno degli studi con cui Google ha avviato una collaborazione. Altre partnership coinvolgeranno Harmonix (Fuzer e Amplituide) e Supermassive Games (Until Dawn e Man of Medan).

Uno Stadia Connect, in definitiva, senza annunci veramente sorprendenti. Il format è sempre più simile a quello instaurato da Nintendo con i suoi Direct. L'obiettivo comunicativo, però, è piuttosto chiaro: il catalogo giochi di Stadia diventa sempre più consistente. Speriamo adesso che diventino più chiare le modalità di accesso al servizio.