Serious Sam 4 sarà tra di noi ad agosto

Il ritorno di Serious Sam è imminente: ad agosto, infatti, arriverà l'atteso Serious Sam 4, nuovo capitolo di una delle saghe più esplosive di sempre. Sam sarà ancora una volta impegnato a sconfiggere le forze di Mental, mentre queste sono ormai vicine a conquistare il mondo intero, devastando tutto ciò che incontrano sul loro cammino.

L'ultima resistenza all'invasione è la forza di difesa guidata da Sam "Serious" Stone e dalla sua squadra di commando disadattati pesantemente armati. Gli invasori alieni, invece, si compongono di minacce nuove e conosciute, come l'iconico kamikaze senza testa. Le orde di Mental si possono distruggere utilizzando un arsenale di armi devastanti come il potente fucile a doppia canna, il minigun e un nuovissimo fucile automatico.

Serious Sam 4 si potrà giocare in modalità cooperativa online per 4 giocatori con missioni primarie e secondarie, disponibili a vari livelli di difficoltà. Il nuovo capitolo della serie introduce anche Legion System e campi di battaglia brulicanti di nemici!