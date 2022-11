Splinter Cell: Ubisoft celebra i 20 anni della serie svelando le prime immagini del Remake

Il 18 novembre 2002, Tom Clancy's Splinter Cell debuttava ufficialmente su Xbox, inaugurando uno dei più importanti franchise della storia dei videogiochi. L'iconico stealth game vede protagonista Sam Fisher, carismatico agente segreto che ha conquistato milioni di giocatori.

Ubisoft celebra il ventesimo anniversario della serie Splinter Cell condividendo nuovi dettagli sull'atteso Remake del primo capitolo: lo fa attraverso le parole di quattro sviluppatori coinvolti nello sviluppo. Il publisher francese ha inoltre svelato le prime concept art tratte dal gioco.

Splinter Cell Remake: come sarà secondo Ubisoft

Ubisoft ripercorre la storia di Splinter Cell 'intervistando' quattro sviluppatori, tutti impegnati nello sviluppo del suddetto Remake. I protagonisti del video sono il creative director Chris Auty, il technical director Christian Carriere, la senior game designer Andy Schmoll e l'associate level design director Zavian Porter. I quattro parlano di come si sono avvicinati per la prima volta al franchise, menzionando il primo episodio della serie rilasciato su Xbox e analizzando le meccaniche che permisero a questo action/adventure di distinguersi dalla concorrenza.



Nel filmato, il team di Splinter Cell ha inoltre svelato alcune informazioni sull'ambizioso Remake. Gli sviluppatori hanno parlato dei miglioramenti apportati all'intelligenza artificiale, grazie ai quali sarà possibile offrire un'esperienza stealth ancora più avanzata e realistica. Si è anche parlato di ray tracing, tecnologia che verrà implementata nelle versioni console e PC del Remake.

Ubisoft ha colto quest'occasione per mostrarci alcune concept art utilizzate dal team di sviluppo per ricreare il mondo e le atmosfere del primo Splinter Cell. Nel video, gli sviluppatori ribadiscono che il Remake è ancora nelle primissime fasi di produzione.

Per festeggiare il 20esimo anniversario di Splinter Cell in compagnia della community, Ubisoft sta regalando il primo episodio della serie tramite il suo Store ufficiale. Fino alle ore 16.00 del 30 novembre , la versione PC di Tom Clancy's Splinter Cell può essere scaricata gratuitamente cliccando qui. In alternativa, è possibile trovare il gioco all'interno della selezione di Ubisoft+, il servizio in abbonamento che offre più di 100 giochi prodotti dal colosso francese.