Resident Evil 4 VR in omaggio con Meta Quest 2

A partire da oggi 18 novembre e per un periodo di tempo limitato, la nuova edizione di Resident Evil 4 dedicato alla realtà virtuale sarà offerta in omaggio con ogni acquisto di Meta Quest 2. La speciale confezione includerà un voucher con il codice per scaricare il gioco ed è disponibile direttamente dal sito di Meta o dai rivenditori aderenti.

Per la realizzazione del titolo Armature Studio ha lavorato a stretto contatto con il team di Capcom per ottenere una delle migliori esperienze mai proposte per Resident Evil. Il quarto capitolo, peraltro, rappresenta uno dei più iconici della saga che fa vestire i panni di Leon S. Kennedy, un ex poliziotto divenuto agente governativo in missione in Spagna.

Si tratta del primo Resident Evil in cui i nemici non sono più semplici "putrefatti" affamati, ma il virus assume una connotazione molto più complessa consentendo di controllare la mente degli infetti capaci di impugnare bocche da fuoco e motoseghe. L'obiettivo di Leon è seguire le tracce della figlia del presidente americano in seguito al suo rapimento.

Naturalmente, il gioco rimane in linea con quanto già visto nel lontano 2005, ma offrirà una grafica aggiornata e un modo di affrontare l'avventura completamente nuovo in prima persona.

Il titolo sarà incluso in entrambi i tagli di memoria del Quest 2, 128 e 256 GB, con un prezzo di rispettivamente 399 euro e 489 euro. Insieme al remake di Resident Evil 4 ci sarà l'immancabile Beat Saber, il gioco in realtà virtuale in cui dovremo tagliare cubi a tempo di musica, con una spada laser.