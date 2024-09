Space Marine 2: ottimo lancio su Steam, miglior debutto per un gioco basato su Warhammer

Warhammer 40.000: Space Marine 2 vanta un ottimo day one su Steam: si tratta del gioco basato su Warhammer con il miglior lancio di sempre in termini di utenti contemporanei.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha raggiunto un tetto di oltre 225 mila giocatori contemporanei su Steam: si tratta del miglior lancio di sempre per un titolo basato su Warhammer, un primato che prima apparteneva a Total War Warhammer III con un picco di 166.754 giocatori sulla piattaforma di Valve.

Il primo capitolo di questa serie di RTS, realizzata da The Creative Assembly, invece, aveva fatto segnare 113.019 giocatori contemporanei. Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato lanciato questa settimana su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S ed è stato accolto da recensioni molto positive, che hanno definito "entusiasmante" la sua campagna single player, una degna continuazione della storia del primo capitolo uscito nel 2011. Anche le recensioni su Steam sono positive con una media "Perlopiù positiva".

La campagna si può affrontare anche in modalità co-operativa, mentre esiste una componente del gioco PvP, all'interno di uno schema di gioco che riporta alla memoria i primi tre capitoli di Gears of War. Sviluppato da Saber Interactive e distribuito da Focus Entertainment, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è basato su un motore grafico all'avanguardia, lo Swarm Engine, pensato per garantire scenari di gioco ricchi di dettagli e per gestire una moltitudine di poligoni.

Si tratta di uno sparatutto in terza persona caratterizzato da ritmi frenetici, orde di mostri alieni e un'abbondante dose di violenza. La storia segue nuovamente le battaglie di Demetrian Titus, ora Tenente, interpretato dall'attore Clive Standen.

Quanto a Warhammer 40.000, si tratta di un universo complesso di fantascienza distopica ambientato 40.000 anni nel futuro. L'umanità è governata da un impero teocratico autoritario, l'Imperium, che combatte costantemente contro forze aliene e caotiche. L'universo di Warhammer 40K è oscuro e cupo, spesso descritto come "grimdark", dove la guerra è infinita e non ci sono vincitori. Warhammer in generale, invece, è un marchio che include due universi principali di giochi da tavolo, videogiochi e narrativa: Warhammer Fantasy e il già citato Warhammer 40.000. Entrambi sono prodotti da Games Workshop e si distinguono per l'ambientazione ricca e dettagliata, con modelli in miniatura e regole di gioco elaborate.