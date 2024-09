YU-GI-OH! Incoronati i nuovi campioni del mondo 2024

Il Campionato Mondiale Yu-Gi-Oh! 2024 a Seattle ha incoronato nuovi campioni in quattro categorie. Ruben Penaranda vince nel TCG, mentre DUEL LINKS e MASTER DUEL vedono vincitori internazionali. Annunciato nuovo mondo GO RUSH!!! per ottobre.

11 Settembre 2024

