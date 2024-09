Warhammer 40.000 Space Marine 2: secondo i numeri dell'early access è un successo assicurato

Warhammer 40.000: Space Marine 2 non verrà lanciato ufficialmente prima del 9 settembre, ma a giudicare dal numero molto consistente di giocatori che hanno sborsato un extra per l'accesso anticipato, Saber Interactive ha un successo assicurato tra le mani.

Grazie all'uso sempre illuminante di SteamDB, possiamo vedere che Space Marine 2 ha rapidamente accumulato un impressionante numero di 134.302 giocatori contemporanei. E questo riguarda la sola versione PC, mentre il nuovo gioco appartenente all'immaginario di Warhammer arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per ottenere i quattro giorni di accesso anticipato, i giocatori hanno dovuto provvedere all'acquisto della Gold Edition o della Ultra Edition del gioco, che costano rispettivamente 99€ e 109€. I numeri che vediamo su SteamDB non tengono conto dei giocatori che usano le console ma con ogni probabilità altrettanti stanno giocando su PlayStation 5 e molti altri sulle console Microsoft. Inoltre, riguardano solamente il primo dei quattro giorni di accesso anticipato.

Insieme a Black Myth Wukong, Warhammer 40.000 Space Marine 2 è il videogioco più interessante di questa fase. Questo perché promette un gameplay divertente ispirato dalla serie Gears of War ed è basato su un motore grafico all'avanguardia, lo Swarm Engine, pensato per garantire scenari di gioco ricchi di dettagli e per gestire una moltitudine di poligoni.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 rappresenta il sequel diretto di Space Marine, rilasciato nel lontano 2011. Si tratta di uno sparatutto in terza persona caratterizzato da ritmi frenetici, orde di mostri alieni e un'abbondante dose di violenza. La storia segue nuovamente le battaglie del Tenente Titus, interpretato dall'attore Clive Standen.

Come per il precedente capitolo, saremo chiamati a imbracciare le armi, selezionate da un vasto arsenale di strumenti di morte e supportate dalla brutalità dei più forti guerrieri dell'Imperatore. L'obiettivo è respingere le orde di Tyranid che ci sbarreranno la strada nel tentativo di conquistare la galassia.

Avanzando nell'avventura sarà possibile sbloccare nuove abilità sovrumane e potenziamenti che consentiranno di adattare il personaggio al proprio stile di gioco. Inoltre, la modalità cooperativa sarà accessibile sia in compagnia di due amici che dell'IA.