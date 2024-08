Black Myth: Wukong, ecco il trailer di lancio di uno dei giochi con la migliore grafica del 2024

Sviluppato da Game Science, Black Myth: Wukong è un titolo molto interessante, e non solo per la grafica. Uscirà il prossimo 20 agosto su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S.

Il trailer finale dell'action RPG Black Myth: Wukong è da poco online, e mostra sia sequenze di gameplay e combattimento che filmati narrativi inediti fino a oggi. Sviluppato da Game Science su Unreal Engine 5, arriverà su PS5, Steam, Epic Games Store e WeGame il 20 agosto. Inoltre, tutte le sequenze comprese nel trailer provengono dalla versione PC del gioco.

Black Myth: Wukong si presenta come un adrenalinico action/adventure con elementi da GdR, come la possibilità di acquisire e gestire una serie di abilità da impiegare negli scontri. Impersoneremo un monaco guerriero dalle sembianze scimmiesche, che affronterà una serie di ostacoli danzando sul campo di battaglia.

Wukong è in grado di affrontare creature di ogni tipo sfruttando le sue abilità, come uno speciale incantesimo che trasformerà il nostro eroe in un autentico masso ambulante, capace di respingere gli attacchi in arrivo e di immobilizzare i nemici. Il giocatore ha anche la capacità di trasformarsi in un insetto volante o in un mostro gigante. Inoltre, il gioco è stato autorizzato dalla China Central Television a utilizzare la sigla della serie TV del 1986 Viaggio in Occidente.

Come conferma il trailer, Black Myth: Wukong mette in mostra un comparto tecnico di tutto rispetto, con modelli estremamente dettagliati e animazioni fluide, così come una realistica gestione della fisica. Da non sottovalutare neanche l'ipnotica ambientazione. Inoltre, Black Myth: Wukong sarà incluso in bundle con alcune schede video della famiglia GeForce RTX 4000 e includerà le loro tecnologie DLSS 3.5, Reflex e ray tracing, anche il cosiddetto "full ray tracing" o path tracing.