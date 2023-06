Sony: 'se Microsoft acquisirà Activision non sarà più possibile parlare di PS6 con loro'

I principali sviluppatori di videogiochi lavorano a stretto contatto con i produttori di hardware per ottimizzare i loro titoli sulla base delle specifiche delle console. Questo avviene a maggior ragione in quelle fasi in cui una nuova console è prossima al debutto, quando il fornitore di hardware fornisce un sistema con specifiche il più possibile vicine a quelle definitive sotto accordo di non divulgazione (in inglese non-disclosure agreement, NDA): ovvero, produttori e sviluppatori di giochi possono accedere in anteprima alle informazioni riservate impegnandosi a non divulgarle.

Questo non potrebbe più succedere nel caso la Federal Trade Commission (FTC) americana consentisse l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft perché quest'ultima potrebbe entrare in possesso di informazioni delicate sull'hardware del suo principale rivale, Sony PlayStation, e sfruttarle per meglio definire la propria controproposta hardware. Lo ha detto Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, in un'udienza relativa al procedimento dell'FTC.

Secondo Ryan, che per ovvie ragioni ha l'interesse che l'FTC propenda per un blocco dell'acquisizione, la collaborazione tra Activision e Sony negli anni passati è stata molto utile per migliorare i vari giochi della serie Call of Duty, e renderli più aderenti alle richieste dei giocatori. "Non potremmo più correre il rischio che un concorrente diretto possa avere accesso a informazioni confidenziali", ha detto Ryan secondo le fonti.

Si torna sempre sul solito punto: con Call of Duty in qualche modo nelle disponibilità di Microsoft, ovvero il videogioco in assoluto più venduto al mondo per quanto riguarda il mercato console, secondo Sony si creerebbero condizioni che porterebbero a un disequilibrio interno al mercato.

Con Activision Blizzard di proprietà di Microsoft, sospetta Sony, ci sarebbe la possibilità di far girare più facilmente informazioni riservate tra le varie risorse interne all'azienda, a maggior ragione qualora si trattasse di hardware ancora non definito e reso di pubblico dominio. Sarebbe, in altri termini, un grosso danno arrecato agli interessi di Sony, che si materializzerebbe a partire già dalla prossima generazione di console, e dell'ipotetica PlayStation 6 (comunque mai ufficializzata).

Mentre l'UE ha approvato l'accordo tra Microsoft e Activision a maggio, l'FTC ha nei giorni scorsi sospeso temporaneamente la procedura di acquisizione.