Microsoft non può acquisire Activision Blizzard, almeno per un po'

La Federal Trade Commission (FTC) ha ottenuto quanto richiesto, un ordine temporaneo restrittivo da una corte federale che impedisce a Microsoft, almeno per un po' di tempo, di chiudere l'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari.

La Corte sta invece ancora valutando la richiesta di misura cautelare, sviluppo che consentirebbe alla FTC di intentare una causa legale prima che l'accordo venga concluso. A seguito dell'ordine restrittivo, Microsoft e Activision Blizzard non possono completare l'acquisizione fino a "dopo le 23:59 Pacific Time del quinto giorno lavorativo successivo alla pronuncia della Corte sulla richiesta della misura cautelare" o una data fissata dal tribunale (se successiva).

Il tribunale ha anche fissato un'udienza probatoria in merito per il 22 e 23 giugno, quindi è molto improbabile che le società chiudano l'intesa questo mese. "L'accelerazione del processo legale negli Stati Uniti porterà alla fine più scelta e concorrenza al mercato dei giochi", ha dichiarato il portavoce di Microsoft David Cuddy a The Verge. "Un ordine restrittivo temporaneo ha senso fino a quando non potremo ricevere una decisione dalla Corte, che si sta muovendo rapidamente".

Al di là dei passaggi legali, Microsoft sembra essere quasi sollevata dagli sviluppi, dopo mesi di immobilismo. Microsoft e Activision hanno annunciato l'acquisizione nel gennaio 2022 e nei mesi successivi hanno ricevuto il lasciapassare da numerosi Paesi. L'UE ha approvato l'accordo a maggio, la CMA del Regno Unito l'ha bloccato ad aprile (Microsoft ha presentato ricorso) e la FTC ha citato in giudizio la casa di Redmond lo scorso dicembre con l'obiettivo di bloccare l'accordo.

Alla stipula di un'intesa come quella tra Microsoft e Activision Blizzard vengono definiti i contorni dell'operazione, financo il termine ultimo per completarla: in questo caso è fissato al 18 luglio. Al momento sembra improbabile che si chiuderà entro quella data, ma le parti possono rinegoziare una scadenza diversa. Qualora l'intesa non dovesse andare in porto, Microsoft dovrebbe versare ad Activision Blizzard una sorta di risarcimento pari a 3 miliardi di dollari.