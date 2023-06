Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriverà su PC e console il 24 ottobre

In occasione del PlayStation Showcase trasmesso lo scorso maggio, Konami ha sorpreso gli spettatori di Sony con il reveal di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ambizioso remake del mai troppo lodato terzo capitolo che racconta le origini di Big Boss. Durante lo stesso evento il publisher nipponico ha anche annunciato la Master Collection Vol. 1, un pacchetto che includerà i primi tre capitoli della fortunata trilogia ideata e diretta da Hideo Kojima.

Poche ore fa Metal Gear Solid è stato protagonista di un altro showcase digitale, quello del Nintendo Direct. Abbiamo quindi assistito a un nuovo trailer: la Master Collection Vol. 1 non approderà solo su PC e su console last-gen, ma anche su Nintendo Switch, offrendo agli utenti della console ibrida la possibilità di recuperare tre autentici capolavori del genere action/stealth.



MGS: Master Collection Vol. 1 debutterà con una valanga di bonus

La presentazione della versione Switch di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è importante tanto per gli utenti Nintendo quanto per quelli Xbox, PlayStation e PC. Questo perché Konami ha finalmente svelato la data di uscita ufficiale della collezione remastered.

La Master Collection Vol. 1 sarà disponibile dal 24 ottobre 2023 per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Il prezzo di vendita è €59,99 e i pre-ordini già disponibili sia per la versione fisica che per quella digitale. I pre-order daranno accesso ad esclusivi contenuti bonus, che includono l'edizione limitata della colonna sonora digitale contenente "nuove versioni orchestrali dei temi iconici della serie Metal Gear Solid". Tra i brani riarrangiati ci sono 'The Best Is Yet To Come', 'Can't Say Goodbye To Yesterday' e, naturalmente, 'Snake Eater'.

Tra gli altri bonus legati al pre-ordine troviamo uno Screenplay Book "contenente il testo in-game di ogni titolo" e un Master Book "che approfondisce nel dettaglio storia e personaggi". Presenti anche due graphic novel digitali dedicate ai primi due capitoli del franchise: il primo (MGS: Digital Graphic Novel) è un fumetto digitale completamente doppiato che racconta gli eventi di Metal Gear Solid; il secondo (MGS 2: Digital Graphic Novel) espande gli eventi del sequel.

Ricordiamo che la collezione - che, a giudicare dal nome, riceverà un Vol. 2 - include Metal Gear Solid (PS1, 1998), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (PS2, 2001) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (PS2, 2004). Occorre specificare che, dal punto di vista tecnico, la versione del primo capitolo sarà quella originale, mentre gli altri due episodi saranno riproposti in versione rimasterizzata - la stessa che troviamo nella HD Collection pubblicata da Konami nel 2011.

Per la gioia degli amanti del retrogaming, la Master Collection Vol. 1 includerà anche i primissimi capitoli della serie sviluppati per MSX 2. Parliamo di Metal Gear (1987) e Metal Gear 2: Solid Snake (1990), entrambi scritti e diretti dal visionario Hideo Kojima.

Konami segnala che sarà anche possibile acquistare Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater come titoli digitali stand-alone, separati quindi dalla suddetta collezione: ogni gioco sarà disponibile al prezzo consigliato di €19,99.