DLSS 3: arriva il plug-in per Unreal Engine 5.2 per un'implementazione ancora più semplice e veloce

Attraverso un comunicato stampa, NVIDIA ha annunciato l'arrivo di un plug-in di DLSS 3 per Unreal Engine 5.2, ultima iterazione del motore grafico di Epic Games. Da adesso, gli sviluppatori che lavorano con UE possono integrare rapidamente la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale.

"Il DLSS 3 di NVIDIA introduce una tecnologia per la generazione dei fotogrammi davvero impressionante e il plug-in per Unreal Engine 5.2 offrirà agli sviluppatori un'ottima soluzione per aumentare la qualità e le prestazioni dei giochi" ha commentato Nick Penwarde, Vice President of engineering di Epic Games.

Il nuovo plug-in porta con sé Frame Generation, una tecnologia sviluppata da NVIDIA capace di generare fotogrammi intermedi al di fuori della pipeline di rendering della GPU. Questo, naturalmente, consente di aumentare il frame rate nei giochi per un'esperienza più fluida, senza rinunce sul fronte della qualità visiva.

Si tratta di un aggiornamento importante in considerazione di un sempre crescente numero di utenti che sfruttano questa tecnologia. In primis per il ventaglio di software che la supportano, i quali sono oltre 400 tra giochi e applicazioni secondo gli ultimi dati di NVIDIA.

In seconda battuta, il progresso raggiunto con le schede video ha consentito a sempre più persone di godere dei vantaggi ottenuti dalle tecnologie di upscaling, tanto da non volerci più rinunciare. Come ha evidenziato proprio NVIDIA ad aprile, adesso anche gli utenti delle precedenti generazioni di RTX fanno largo uso del DLSS. In particolare, lo attivano il 71% dei possessori di RTX 3000 e il 68% di quelli RTX 2000.