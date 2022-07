Sony PlayStation VR2, la tecnologia di eye tracking è firmata Tobii

L'azienda svedese Tobii, impegnata da anni nelle tecnologie di tracciamento oculare (eye tracking) per l'interazione uomo - macchina, ha annunciato di aver siglato un accordo con Sony per l'integrazione della sua tecnologia nel prossimo PlayStation VR2, il visore di realtà virtuale dedicato a PlayStation 5.

"PlayStation VR2 pone nuove basi per l'intrattenimento immersivo in realtà virtuale (VR) e consentirà a milioni di utenti in tutto il mondo di sperimentare la potenza dell'eye tracking", ha affermato Anand Srivatsa, CEO di Tobii. "La nostra partnership con Sony Interactive Entertainment (SIE) è l'ennesima dimostrazione delle capacità tecnologiche leader di Tobii nella fornitura di soluzioni all'avanguardia per il mercato di massa".

Stando a quanto comunicato dall'azienda, come parte dell'accordo Tobii riceverà un pagamento anticipato che si prevede rappresenterà "oltre il 10% del fatturato di Tobii per il 2022".

Sony ha grandi ambizioni per PlayStation VR2, come testimoniato dai titoli al centro dello State of Play di inizio giugno. L'azienda prevede di introdurre oltre 20 giochi al lancio del visore, tra cui Horizon Call of the Mountain, ma non ha ancora fissato una data di uscita. Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo potete trovarli all'interno di questa notizia.