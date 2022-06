State of Play, giugno 2022: tutti i trailer, da Resident Evil 4 a Final Fantasy XVI

In vista del periodo più caldo dell'anno, per il gaming e non solo, Sony ci regala un nuovo State of Play per presentarci i giochi più interessanti in arrivo sulle piattaforme PlayStation. Tra i protagonisti dell'ultimo evento digitale c'è anche PlayStation VR2, il visore next-gen dedicato alla realtà virtuale, che riceverà un trattamento speciale grazie a nomi altisonanti quali Resident Evil e Horizon. Grande spazio alle produzioni nipponiche, primo fra tutti Final Fantasy XVI.

La presentazione è stata trasmessa poche ore fa, a partire dalle 23:59 (ora italiana). Nonostante i soli 30 minuti di durata, Sony è stata in grado di inserire un abbondante numero di annunci all'interno dell'evento, spiazzando il pubblico con qualche graditissima sorpresa.

State of Play: gli annunci dell'ultimo evento PlayStation

Lo State of Play di giugno 2022 viene inaugurato da una vera e propria 'bomba': Capcom presenta ufficialmente il remake di Resident Evil 4. Il reveal era tutt'altro che inaspettato, visto l'esplosivo successo degli ultimi rifacimenti, ma il trailer ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato all'eccellente comparto tecnico. Non solo, ma abbiamo già la data di uscita: 23 marzo 2023.

Dopo aver rivisto in azione Leon S. Kennedy si torna a parlare del più recente Resident Evil Village. L'ottavo capitolo abbraccerà la realtà virtuale di PlayStation VR2 per permettere ai futuri utenti del visore di rivivere l'avventura di Ethan Winters da una nuova prospettiva.

Con Village inizia la carrellata di annunci dedicati alla periferica VR. Oltre agli zombi di Resident Evil ci saranno quelli di The Walking Dead, con Saints & Sinners Retribution. C'è anche l'acclamato No Man's Sky di Hello Games, che si aggiorna su PS5 per supportare la realtà virtuale.

Tra le grandi release in uscita al lancio di PlayStation VR2 spicca sicuramente quella di Horizon: Call of the Mountain, adattamento della popolare serie di Guerrilla sviluppato in collaborazione con il team di Firesprite. L'inedita avventura ci permetterà di vestire i panni di un nuovo protagonista, un ex Carja delle Ombre di nome Ryas. Indossando il visore potremo esplorare il mondo di gioco, scalare le montagne, combattere le macchine con arco e frecce, e non solo.

Nello stesso trailer presentato allo State of Play viene mostrato un major update per Horizon: Forbidden West. Già disponibile per il download, l'aggiornamento introduce una nuova Performance Mode che migliora il dettaglio grafico mantenendo un frame rate elevato. Viene inoltre implementata la meccanica del 'transmog' per la personalizzazione di Aloy, il reset dei Punti Abilità, la difficoltà Ultra Difficile e, soprattutto, la modalità New Game+.

Parlando delle grandi esclusive PlayStation, una di queste sbarcherà prossimamente su PC. La prossima produzione a sbarcare su Windows è Marvel's Spider-Man Remastered, l'avventura dell'Uomo Ragno realizzata dal talentuoso team di Insomniac Games. Trattandosi della versione rimasterizzata troveremo tutti i miglioramenti grafici introdotti su PlayStation 5, con l'aggiunta del DLC La città che non dorme mai, che include una storia inedita e sfide aggiuntive.

Il porting di Marvel's Spider-Man, sviluppato in collaborazione con Nixxes Software, verrà pubblicato su PC tramite Steam ed Epic Games Store il 12 agosto 2022.

Allo State of Play abbiamo rivisto Stray, intrigante produzione di Annapurna Interactive sviluppata da BlueTwelve Studio. Basato su Unreal Engine 4, il gioco vede protagonista un gatto catapultato in un'ambientazione cyberpunk: assumendo il controllo del randagio potremo esplorare la città e risolvere enigmi, sfruttando meccaniche puzzle e platform. Sony annuncia che Stray sarà disponibile dal 19 luglio e che sarà incluso nei piani Extra e Premium del nuovo PS Plus.

Un'altra grande anteprima risponde al nome di The Callisto Protocol, titolo sci-fi che omaggia il più celebre Dead Space con un'avventura horror viscerale e inquietante. Il gioco di Striking Distance Studios si presenta con un impressionante trailer e una data di uscita: 2 dicembre 2022. Parliamo di una produzione cross-gen, destinata a debuttare sia su PS5 che su PS4.

Il prossimo 16 agosto assisteremo invece al lancio di Rolledrome, un avvincente ibrido tra titolo sportivo e action in cui il giocatore si ritroverà a indossare un paio di rollerblade e, al tempo stesso, ad impugnare delle armi da fuoco. Tra sparatorie, esplosioni e corse sui pattini prenderemo parte a una competizione tanto adrenalinica quanto mortale. Arriverà su PS5 e PS4.

Parlando di ibridi, i frenetici action hack 'n' slash incontrano i simulatori di appuntamenti - o dating sim, se preferite - in Eternights, titolo di debutto di Studio Sai. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una produzione cross-generazionale per PS5 e PS4.

Si torna ai pesi massimi e, in particolare, ai giochi targati Capcom. Vediamo finalmente in azione l'attesissimo Street Fighter 6 nel primo trailer gameplay con protagonisti Chun-Li, Ryu e le new entry del roster. Il leggendario picchiaduro si rinnova con quello che gli sviluppatori definiscono "il sistema di combattimento più avanzato mai creato", ma anche con inedite modalità di gioco che permetteranno ai fan di esplorare liberamente Metro City e fare nuove conoscenze.

Il sesto capitolo della serie Street Fighter debutterà nel corso del 2023 su PS5 e PS4.

Dopo aver conquistato gli utenti PC e Xbox, Tunic si appresta a sbarcare anche su PlayStation. L'action isometrico dal meraviglioso comparto artistico permetterà ai giocatori di vestire i panni di una piccola volpe e prendere parte a una grande avventura, esplorando una terra desolata e affrontando bestie colossali. Tunic arriverà su PS5 e PS4 il 27 settembre 2022.

Uno dei titoli che ci ha colpiti maggiormente durante lo State of Play è Season: A Letter to the Future. Presentato originariamente ai The Game Awards 2020, l'indie di Scavengers Studio è tornato a mostrarsi in un incantevole trailer dai toni onirici. Il rilascio del gioco è previsto per l'autunno 2022, anche in questo caso per PS5 e PS4. Uscirà anche su PC.

Lo show digitale di Sony PlayStation si chiude in bellezza con un nuovo spettacolare trailer di Final Fantasy XVI, prossimo capitolo della serie jRPG di Square Enix in sviluppo presso Creative Business Unit III, team che ha dato i natali a Final Fantasy XIV Online.

"Ci spezza, ci disfa, affinché possa manifestarsi la sua forma più pura. L'Eikon". Intitolato 'Dominio', il filmato mischia sequenze cinematografiche e gameplay per presentarci nuovamente l'interessante comparto narrativo a tema fantasy. Possiamo inoltre dare uno sguardo ravvicinato al sistema di combattimento in tempo reale, che richiama i più popolari titoli hack 'n' slash - non a caso, il designer del combat system è Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon's Dogma).

Attirano l'attenzione le titaniche divinità che sarà possibile evocare nel corso della battaglia, tra i già noti Ifrit e Shiva, ma anche Fenice, Odino e Ramuh. Abbiamo inoltre una finestra di lancio: Final Fantasy XVI uscirà nel corso dell'estate 2023. L'attesa è ancora piuttosto lunga.

Con Final Fantasy XVI si conclude uno State of Play decisamente appagante, un evento piccolo nel formato, ma gigantesco sul fronte contenutistico. Abbiamo avuto modo di vedere in azione le prime produzioni in arrivo su PlayStation VR2, così come i grandi tripla-A che arricchiranno i cataloghi PS5 e PS4 - piattaforma ancora molto importante per Sony, a quanto pare.