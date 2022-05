Il 'nuovo' PlayStation Plus: Sony svela i giochi inclusi nei piani Extra e Premium

Come annunciato poche settimane fa, Sony Interactive Entertainment si appresta a rinnovare PlayStation Plus introducendo due nuovi piani d'abbonamento e, con essi, un'ampia gamma di contenuti e feature. Per gli utenti ci sono tanti giochi per PS5 e non solo, tra produzioni esclusive - quelle targate PlayStation Studios - e i bestseller dei publisher di terze parti. Chi è disposto a pagare qualcosa in più (Premium) avrà inoltre accesso alla riproduzione in streaming dei giochi, alle versioni di prova e ad un esclusivo catalogo che include centinaia di classici (PS1 e PSP).

Prima di lanciare ufficialmente il nuovo servizio, Sony ha diffuso un elenco parziale dei giochi inclusi nei piani Extra e Premium di PlayStation Plus.

PS Plus: centinaia di giochi, tra esclusive e third-party



"Il nostro nuovo servizio PlayStation Plus sarà presto disponibile e siamo lieti di presentarti una piccola anteprima di alcuni giochi che saranno inclusi nel periodo di lancio", scrive Nick Maguire di SIE sulle pagine del PlayStation Blog. Nel post troviamo una spiegazione molto dettagliata di ciò che offriranno i piani Essential, Extra e Premium. Occorre ricordare che l'offerta del primo tier (Essential) è, di fatto, identica, a quella già proposta dal PS Plus in questi giorni.

I piani d'abbonamento più costosi (Extra, Premium) include una ricca selezione di esclusive targate PlayStation Studios: tra questi spiccano Bloodborne, Days Gone, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us e Uncharted. Ci saranno anche diversi giochi provenienti dai produttori third-party, come Ubisoft, Square Enix, Capcom e Rockstar Games: segnaliamo quindi la presenza di Assassin's Creed Valhalla, Final Fantasy XV, Soulcalibur VI e Red Dead Redemption 2.

La 'prima' line-up sembra piuttosto variegata, ma Sony ci ricorda che i titoli disponibili nel catalogo di PlayStation Plus verranno aggiornati periodicamente. Tutti gli abbonati, inclusi quelli del piano Essential, continueranno a ricevere nuovi giochi PS4 e PS5 il primo martedì di ogni mese. I cataloghi dei tier Extra e Premium riceveranno un ulteriore aggiornamento a metà di ogni mese.

PlayStation Plus Premium: tutti i vantaggi

Mentre il piano Extra garantisce l'accesso a tutti i giochi appena menzionati (e non solo), è il tier Premium a vantare l'offerta più vantaggiosa. Gli utenti Premium "avranno a disposizione una selezione di titoli classici popolari con cui giocare". Parliamo di alcuni titoli rilasciati originariamente sulla prima console PlayStation e su PSP, che potranno essere scaricati e installati su PS4 o su PS5. Questo catalogo includerà anche le versioni rimasterizzate di alcuni classici.

Oltre al catalogo dei classici troviamo quello dei giochi PS3, riproducibili in streaming grazie alla tecnologia cloud. "Il nuovo PlayStation Plus offrirà giochi PS3 da riprodurre in streaming e giocare su PS4, PS5 e PC", spiega Sony sul PlayStation Blog. Nello specifico, parliamo di versioni originali - e non rimasterizzate - di titoli rilasciati originariamente su PlayStation 3. Tra questi troveremo le esclusive Ico, Infamous, Ratchet & Clank: A spasso nel tempo, Resistance 3 e Super Stardust HD. Dai third-party arriveranno invece Asura's Wrath, Castlevania: Lords of Shadow 2 e molti altri.

Il terzo vantaggio offerto da PS Premium riguarda le versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Queste 'trial' consentiranno agli abbonati di provare alcuni titoli selezionati prima di acquistarli. "Dopo aver scaricato una versione di prova del gioco completo, potrai giocarci per due ore per la maggior parte dei giochi: il contatore del tempo di gioco si attiva solo quando sei in gioco". Tra le prime trial troveremo quelle di Uncharted: L'Eredità dei Ladri e Horizon: Foribidden West.

Quando arriverà il 'nuovo' PS Plus?

Tra pochi giochi gli utenti di tutto il mondo potranno accedere ai nuovi piani d'abbonamento del PlayStation Plus. Il lancio verrà inaugurato in Asia il prossimo 24 maggio; seguirà il Giappone (2 giugno) e Nord e Sud America (13 giugno). Gli europei, così come gli australiani e i neozelandesi, saranno gli ultimi ad accogliere il nuovo servizio.

In Italia, PS Plus Essential, Extra e Premium saranno disponibili ufficialmente dal 23 giugno. "Non vediamo l’ora di fornire questo nuovo servizio ai nostri fan", ha dichiarato Sony Interactive Entertainment. Ricordiamo i prezzi ufficiali dei tre piani d'abbonamento:

Essential : €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all'anno

: / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all'anno Extra : €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno

: / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno Premium : €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all'anno

Per l'elenco completo dei giochi inclusi nel catalogo PS Plus vi rimandiamo alle pagine del PlayStation Blog, dove troverete tutti i dettagli inerenti ai tre tier.