Sony, PlayStation 5 rallenta e non basterà la versione Pro: due CEO per rilanciarla

Sony ha presentato l'ultima trimestrale in cui ha tirato le fila dell'anno per quanto riguarda PlayStation. Da aprile dello scorso anno a fine marzo 2024, la casa nipponica ha venduto 20,8 milioni di PlayStation 5, un dato che manca i 21 milioni di unità previsti a febbraio e i 25 milioni indicati all'inizio dell'anno fiscale. Il dato è comunque superiore di 1,7 milioni di unità all'anno precedente e, nell'ultimo trimestre, è salito di 4,5 milioni.

Nonostante si parli incessantemente dell'arrivo di una PlayStation 5 Pro, Sony prevede per il prossimo anno fiscale un calo delle vendite di hardware a 18 milioni di PS5, forse anche per l'assenza di esclusive. Finora, PS5 ha venduto 59,3 milioni di unità dal lancio.

Nell'anno, i giochi venduti hanno raggiunto 286,4 milioni di unità, di cui 39,7 milioni first party, anche qui un dato in calo rispetto ai 43,5 milioni dell'anno precedente. Gli utenti attivi mensili sul PlayStation Network sono scesi a 118 milioni a fine marzo rispetto ai 123 milioni di fine dicembre, un dato comunque di 10 milioni superiore a quello dell'anno precedente.

Tra i giochi più chiacchierati e di successo c'è Helldivers 2, sviluppato da Arrowhead Games, che ha venduto 12 milioni di copie in circa tre mesi, diventando il titolo di maggior successo della storia della società, superando il ritmo di vendite iniziale di God of War Ragnarök.

Nel frattempo, Sony ha annunciato che Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment dimissionario, sarà sostituito ufficialmente da due figure: Hideaki Nishino e Hermen Hulst saranno, rispettivamente, CEO del Platform Business Group e dello Studio Business Group, due nuove divisioni create da SIE. Hiroki Totoki, attuale CEO a interim, diventa "chairman" dell'intero comparto. La nuova organizzazione prenderà il via all'inizio di giugno.

Nel suo nuovo ruolo, Hulst sarà responsabile di tutti i contenuti dei giochi first-party PlayStation, oltre a portare i suoi franchise su nuovi media come il cinema e la televisione. Hulst è stato a capo di PlayStation Studios e in precedenza ha guidato Guerrilla Games, acquisita da Sony nel 2005. Da allora, lo studio è diventato famoso per il suo lavoro sulla serie Horizon.

"Sono entusiasta di guidare lo Studio Business Group e di continuare a costruire sul nostro successo con PlayStation 5, preparandoci al contempo per il futuro", ha dichiarato Hulst. "L'industria dei videogiochi è una delle più grandi nell'intrattenimento al mondo ed è stata costruita sul connubio tra contenuti e tecnologia, e non vedo l'ora di continuare a spingere i confini del gioco e dell'intrattenimento".

Nishino, invece, è stato in precedenza SVP del Platform Experience Group di Sony. Continuerà a supervisionare la tecnologia, i prodotti, i servizi e l'esperienza nell'ambito del suo nuovo ruolo di CEO del Platform Business Group. Inoltre, si occuperà anche delle relazioni con gli editori e gli sviluppatori di terze parti e delle operazioni commerciali. Totoki ha dichiarato che questa divisione si prenderà cura anche di vendite e marketing di hardware, servizi e periferiche.

"Continueremo a mettere in contatto giocatori e creatori attraverso prodotti, servizi e tecnologie di livello mondiale", ha dichiarato Nishino in un comunicato. "Sono onorato di essere stato nominato in un ruolo così importante al fianco di Hermen. Lavorando a più stretto contatto, saremo in grado di costruire esperienze incredibili per un pubblico in continua espansione, ora e in futuro".