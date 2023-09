Jim Ryan si ritira: il capo di PlayStation dice addio a Sony

Jim Ryan ha annunciato il suo ritiro e, di conseguenza, l'addio a Sony dopo oltre 30 anni di carriera nell'azienda. Il businessman era presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment da febbraio 2019, ruolo assunto dopo aver diretto per anni Sony Computer Interactive Europe, e sarà sostituito da Hiroki Totoki, come riportato nel documento che illustra la nuova struttura manageriale di SIE.

"Ho apprezzato l'opportunità di avere un lavoro che amo in un'azienda davvero speciale, lavorando con persone fantastiche e partner incredibili. Ma ho trovato sempre più difficile conciliare la mia vita privata in Europa con il lavoro in Nord America" ha scritto Ryan nella dichiarazione che annuncia il suo ritiro.

"Me ne andrò avendo avuto il privilegio di lavorare su prodotti che hanno toccato milioni di vite in tutto il mondo; PlayStation farà sempre parte della mia vita e mi sento più ottimista che mai sul futuro di SIE. Voglio ringraziare [Keichiro Yoshida, CEO di Sony] per aver riposto così tanta fiducia in me ed essere un leader incredibilmente sensibile e solidale".

"Jim Ryan è stato un leader ispiratore durante tutto il suo periodo con noi, ma mai come nel supervisionare il lancio di PlayStation 5 nel bel mezzo della pandemia globale di COVID. Questo straordinario risultato raggiunto da tutto il team SIE è stato costantemente alimentato e PlayStation 5 è sulla buona strada per diventare la console di maggior successo di SIE" ha risposto Yoshida alle parole di Ryan.

Ryan andrà in pensione dalla prossima primavera, ma Hiroki Totoki subentrerà come CEO ad interim già da ottobre, così da "assistere Ryan nella sua transizione". Totoki assumerà la direzione di SIE mantenendo il suo ruolo di presidente, direttore operativo e direttore finanziario di Sony Group Corporation.

"Vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine a Jim Ryan per i suoi eccezionali risultati e contributi in questi 30 anni di carriera in Sony, incluso il grande successo del lancio di PlayStation 5" ha dichiarato Totoki. "Lavorerò a stretto contatto con Jim e il senior management per garantire il nostro continuo successo e l'ulteriore crescita".