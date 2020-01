Sony Playstation 5: è davvero lei in questo video? Design e schermata di avvio trapelate

Sarà davvero lei? La domanda sorge spontanea e il dubbio è assolutamente giusto in questo momento. Parliamo della PlayStation 5 di Sony ossia la console di nuova generazione pronta a debuttare a fine di questo anno per contrapporsi all'arrivo della Xbox Series X di Mcrosoft. Tante le indiscrezioni sulla nuova potente console dell'azienda nipponica ma ancora nessuna vera immagine del dispositivo. Nulla fino ad oggi, quando su twitter è apparso un breve video in cui un utente ha svelato non solo la schermata di avvio (ipotetica) della nuova PS5 ma anche la console oltre che il joypad Dual Shock in arrivo.

Tutto vero? Non è al momento possibile saperlo visto che l'utente è nuovo a questo tipo di informazioni e soprattutto realizzare un piccolo video con una schermata di avvio "fake" risulta quanto mai facile. Eppure i più informati prendono il video come possibile e soprattutto considerano il design della console che appare sulla scrivania davvero vicina a quella della nuova PS5.

PlayStation 5: come sarà davvero?

Quella che si vede nel video rilasciato su Twitter sembra essere proprio la nuova console di Sony. La PS5, che gli utenti tanto attendono, viene velocemente ripresa sulla scrivania. Possiede un design diverso da quanto era trapelato qualche giorno fa ma soprattutto è diversa da quello che è l'attuale design della PS4 Pro o anche classica. Qui la console sembra possedere un aspetto più minimale con una scocca semplicemente rettangolare e anche non troppo spessa o ingombrante.

Il video permette anche di intravedere un joypad Dual Shock che effettivamente sembra risultare diverso da quello che solitamente siamo abituati ad utilizzare con la PS4. Il buio della stanza e la rapidità del video non permettono di capire bene come è fatto ma sembra palesarsi, come poi le indiscrezioni hanno da tempo dichiarato, della presenza di una parte touch o comunque in vetro con un mini display integrato.



Infine il video si focalizza soprattutto sulla schermata di avvio della nuova PS5 di Sony. Questo riprende in parte quello che avviene già oggi con la PS4 ma in parte cambia sia nel suono che nell'immagine. Pochi secondi per vedere l'animazione subito dopo la scritta ''PS5'' con un suono di avvio della console e poco altro. Al momento avevamo visto solamente il kit di sviluppo della nuova PS5 di Sony che chiaramente differirà per design da quella che poi verrà effettivamente venduta a fine anno agli utenti.

Un video comunque interessante, se veritiero, che permetterebbe di aumentare ancora di più l'attesa per quella che sembra risultare come la console più potente mai realizzatsa dall'azienda nipponica. Non solo perché anche i suoi accessori potrebbero cambiare il modo di usare la PlayStation e soprattutto il modo di interagire con i videogiochi grazie soprattutto al nuovo joypad Dual Shock e al suo mini display (probabilmente) touch. Non rimane che attendere non solo la fine dell'anno per la presentazione ma anche le prossime settimane o mesi per ulteriori immagini o video che di certo non mancheranno di arrivare in rete.