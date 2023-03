Sony, Microsoft e Activision Blizzard: colpo di scena, il Congresso USA richiede un'indagine su Sony

Nella costante lotta di Microsoft per acquisire Activision Blizzard, che vede Sony opporsi sulla base di una concorrenza messa a rischio, le parti sembrano invertirsi. Dacché era l'azienda l'americana a dover difendere la propria posizione, adesso 11 membri del Congresso USA hanno richiesto un'indagine sulle pratiche commerciali di Sony.

Va però fatta chiarezza sulla natura della richiesta avanzata da alcuni membri di ambedue gli schieramenti: Democratici e Repubblicani. I rappresentanti politici hanno richiesto un'indagine nell'ambito del mercato interno di Sony, ovvero quello giapponese, nel quale il marchio PlayStation detiene una quota del 98% rispetto a Xbox.

In una lettera depositata dalla parte repubblicana, i rappresentanti hanno espresso i loro dubbi sulle strategie messe in atto da Sony che le consentirebbero di promuovere un monopolio ai danni di Xbox e dell'economia statunitense.

"La politica in vigore del governo giapponese di non procedere alle indagini quando si tratta di Sony sembra un'importante barriera alle esportazioni statunitensi, con impatti reali su Microsoft e molti sviluppatori ed editori americani che vendono globalmente, ma vedono i loro ricavi ridotti da queste pratiche" si legge nella nota sottoscritta da entrambi gli schieramenti.

Ci sono, però, alcune osservazioni da fare, prima tra tutte è il peso non più commerciale, ma politico che la questione sta assumendo. In questo caso, infatti, è direttamente il governo americano ad avanzare richieste a quello giapponese, poiché naturalmente non può procedere in autonomia a un'indagine in un mercato estero.

A questo va aggiunto che i rappresentanti a stelle e strisce hanno chiesto accertamenti in un contesto più ampio così da verificare che tali (presunte) pratiche non vengano attuate anche in altri ambiti limitando la competitività dell'industria americana. Tuttavia, pare che i depositanti non abbiano tenuto conto dei comportamenti d'acquisto che da sempre caratterizzano il mercato giapponese.

I consumatori del Sol Levante, infatti, hanno tendenze conservatrici, le quali favoriscono la produzione interna. Non a caso, rimanendo nel settore videoludico, Nintendo non risente minimamente delle presunte pratiche scorrette attuate da Sony. In sintesi, le aziende occidentali da sempre faticano a penetrare nel mercato giapponese e non sorprende che a fronte di due prodotti equivalenti, l'utenza della regione scelga quello nostrano nella quasi totalità dei casi.

La lettera, inoltre, è stata depositata proprio in concomitanza con le indagini della FTC (Federal Trade Commission) americana che ha citato in giudizio Microsoft, preoccupata dai rischi per la concorrenza che l'acquisizione di Activision Blizzard può comportare.

Nei giorni scorsi, invece, la CMA (Competition & Markets Authority) britannica ha rivisto la sua posizione in merito a Call of Duty, sostenendo che l'acquisizione da parte di Microsoft non limiterebbe la concorrenza per Sony. L'autorità pubblicherà le proprie conclusioni il prossimo 26 aprile, a cui seguiranno quelle dell'organo europeo il 22 maggio.

Nel frattempo, è giunta la notizia che l'antitrust nipponica ha dato il suo via libera alla suddetta acquisizione.