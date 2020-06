Sony lancia un programma bug bounty per le PlayStation con ricompense di oltre 50 mila dollari

Sony ha lanciato un programma bug bounty per il PlayStation Network e per la sua console PlayStation 4. Il programma, che permetterà ai ricercatori di ottenere ricompense anche superiori ai 50 mila dollari, è indirizzato a tutti i servizi che ruotano intorno alle PlayStation, come i siti web correlati, gli accessori e altro.

I ricercatori che saranno in grado di trovare vulnerabilità nei servizi PlayStation verranno ricompensati con taglie che variano a seconda della gravità del problema segnalato. Si va da 100 dollari a ricompense che possono sforare i 50 mila dollari. Il nuovo programma verrà gestito da Sony tramite la piattaforma HackerOne, la quale già ospita programmi di tipo bug bounty di importanti aziende come PayPal, Twitter, Snapchat, Shopify, General Motors, Slack e Uber. Prima di renderlo pubblico, già lo scorso anno Sony ha fornito accesso privato al programma a sviluppatori selezionati.

Per quanto riguarda i programmi di bug bounty, peraltro molto diffusi nel mondo del gaming competitivo come recentemente abbiamo visto nel caso di Valorant, Sony è l'ultimo produttore di console in ordine di tempo a imbastirne uno. Nintendo ha iniziato già nel 2016, mentre Microsoft ha provveduto a qualcosa di simile per le piattaforme Xbox a partire da gennaio 2020. Sembra però che il programma di Sony sia il più ricco in fatto di ricompense, con Nintendo e Microsoft che si fermano a 20 mila dollari.

Sony ha grande interesse a garantire la sicurezza delle sue PlayStation, anche perché è stata vittima di frodi molto altisonanti in passato. In vista del lancio di PlayStation 5 la sua mossa sembra del tutto prevedibile.