Skyrim supera 60 milioni di copie: tra i giochi più venduti di tutti i tempi

Skyrim ha totalizzato oltre 60 milioni di copie vendute. Il game director di Bethesda, Todd Howard, l'ha dichiarato durante un'intervista a IGN. Secondo Gamesradar, il numero di copie vendute porterebbe il famoso gioco di ruolo d'azione uscito nel 2011 a posizionarsi in settima posizione nella classifica dei titoli più venduti di tutti i tempi.

Skyrim aveva venduto nel 2016 già 30 milioni di unità, il che significa che negli ultimi sette anni il titolo di Bethesda ha fatto altrettanto. Davanti a Skyrim ci sono giochi che hanno fatto, ognuno a modo loro, la storia: Minecraft è in vetta con 238 milioni di copie, seguito da GTA, Tetris, Wii Sports, PUBG e Mario Kart 8. Poi, per l'appunto, s'inserisce Skyrim davanti al Super Mario Bros del 1985, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e Overwatch.

Il supporto costante dalla comunità dei modder, ma anche l'Anniversary Edition del 2021, le versioni per Nintendo Switch e realtà virtuale, uscite rispettivamente nel 2017 e nel 2018, hanno sicuramente inciso nel portare il titolo alla cifra importante a cui è arrivato.

Bethesda è pronta a bissare quel successo con Starfield, da molti ribattezzato lo "Skyrim nello Spazio", ma non va dimenticato che la software house sta lavorando su The Elder Scrolls IV. Un primo teaser trailer fu mostrato all'E3 2018, cinque anni fa, e sappiamo che il gioco sarà esclusiva Xbox su console e arriverà anche su PC (e ci mancherebbe). Al momento, però, il suo sviluppo sarebbe ancora abbozzato, segno che passerà ancora molto tempo prima di vederlo approdare sul mercato.