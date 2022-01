The Elder Scrolls 6 sempre più lontano: il gioco è ancora in pre-produzione

Sembra che l'attesa per The Elder Scrolls 6 sia ancora piuttosto lunga. A dare la conferma ufficiosa è una dipendente di Bethesda, fresca di assunzione, che su Linkedin afferma che il gioco sarebbe tuttora in fase di pre-produzione. Lo sviluppo del successore di Skyrim potrebbe essere inaugurato dopo il lancio di Starfield, altra importante IP firmata Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls: lo sviluppo del sesto capitolo deve ancora iniziare

Secondo quanto riportato da GameReactor, una nuova impiegata di Bethesda - addetta alle risorse umane - ha condiviso su Linkedin alcune informazioni legate ai progetti in corso d'opera presso il colosso americano. Il post in questione non è più disponibile sul social network, ma su Twitter è stato diffuso uno screenshot che racchiude tutti i dettagli più rilevanti.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

Non sono arrivate ulteriori conferme da Bethesda, ma la notizia non dovrebbe destare scalpore. Ricordiamo che lo stesso Todd Howard, lo scorso giugno, aveva dichiarato che il nuovo The Elder Scrolls si trovava ancora in fase di progettazione: "La stragrande maggioranza del nostro lavoro di sviluppo è su Starfield in questo momento, ma tutti lavorano su tutto, quindi i progetti sono in qualche modo interconnessi". A giudicare dalle parole del game director, è auspicabile che i lavori su TES 6 possano partire solo dopo il lancio di Starfield su Xbox Series X|S e PC.

Il sesto capitolo della serie di The Elder Scrolls è stato presentato per la prima volta nel 2018, in occasione della conferenza stampa di Bethesda all'E3 di Los Angeles. Sono dunque passati quattro anni dallo storico annuncio e, nel migliore dei casi, ce ne vorranno altrettanti prima di poter inaugurare la nostra prossima avventura nel continente di Tamriel. Proprio come Starfield, anche TES 6 approderà in esclusiva su PC e sulle console last-gen di Microsoft.