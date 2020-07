Skull & Bones non cancellato, ma molto diverso dal progetto originale

La sua assenza all'evento Ubisoft Forward di domenica sera ha destato qualche preoccupazione nei fan. Sembra che lo sviluppo di Skull & Bones sia ripartito da zero e che il gioco assumerà connotati molto diversi da quelli annunciati inizialmente.

Stando a una fonte interna allo studio, l'aspirazione di rendere Skull & Bones un titolo con un grande mondo aperto come i suoi fratelli in Ubisoft non si è concretizzata. Il gioco era deludente e in Ubisoft hanno deciso di azzerarne lo sviluppo e di ripartire da zero. Skull & Bones sarà quindi un gioco di tipo "live service" simile a Fortnite, fortemente basato sulla componente multigiocatore.

Non confermerà dunque la qualità narrativa di franchise come Assassin's Creed e Watch Dogs, pur offrendo un mondo online persistente e quest. I personaggi e la storia, inoltre, si evolveranno in funzione delle decisioni della community. Cambia anche lo staff tecnico che lavora sul progetto: Justin Farren, trasferitosi a Wargaming, non sarà più il direttore creativo, ma verrà rimpiazzato da Elisabeth Pellen, una veterana di Ubisoft.

Skull & Bones nasce da una costola di Assassin's Creed IV: Black Flag, riproponendo i combattimenti navali di quest'ultimo e concentrandosi esclusivamente su di essi. In Skull & Bones bisogna unirsi ad altri giocatori per formare degli equipaggi per portare a termine delle missioni. È un'iniziativa che ricorda un altro recente progetto di Ubisoft, ovvero For Honor, per la parte di combattimento ravvicinato.