Shroud torna su Twitch dopo Mixer: il primo streaming è un successo

Dopo la chiusura di Mixer, il noto streamer Shroud è tornato "a casa", ossia su Twitch, e la sua prima diretta è stata un enorme successo. Michael "Shroud" Grzsesiek ha riaperto il suo vecchio canale su Twitch e non ha nascosto il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo sulla piattaforma di Amazon.

"Sono così entusiasta di poter annunciare il mio ritorno su Twitch e più importante il ritorno allo streaming. Twitch è dove sono riuscito a trasformare la mia passione per lo streaming in una carriera di successo - e tutto questo lo devo alla mia incredibile e affezionata fanbase".

"Mentre esploravo le diverse opzioni, ho realizzato che non c'era un posto migliore di Twitch per entrare in contatto con la migliore e più fedele comunità gaming del mondo. Sono inoltre entusiasta di rilanciare il mio canale con un nuovo look e logo che so che i miei fan ameranno. Sono tornato!".

Twitch si è detta "entusiasta di dare il benvenuto a Shroud e alla sua incredibile comunità". "La nostra missione è riunire le persone ogni giorno e non vediamo l'ora di vedere di nuovo in azione la leggenda degli sparatutto in prima persona, esclusivamente su Twitch", ha dichiarato Micahel Aragon, vicepresidente senior dei contenuti di Twitch.

Il primo streaming di Shroud su Twitch ha raggiunto numeri ragguardevoli come potete vedere dalla grafica qui sopra, con 13.000 abbonamenti in meno di 54 minuti. Nelle scorse settimane un altro pezzo da novanta del mondo dello streaming, Ninja, è tornato a fare dirette su Twitch, ma per ora non ha confermato un rientro in pianta stabile. Permane infine un'aura di mistero su DrDisrespect, bannato da Twitch per motivi finora non chiari, e tornato sulla scena sul suo canale YouTube.