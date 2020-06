Dr DisRespect bannato per sempre da Twitch, ma non si sa il motivo

Il famoso streamer Dr DisRespect, nome d'arte di Herschel "Guy" Beahm, è sparito da Twitch. L'account è totalmente evaporato dalla nota piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, il che lascia pensare che sia stato "bannato".

Nei giorni scorsi Twitch ha dichiarato che avrebbe iniziato sospendere in modo permanente gli streamer accusati di molestie e cattiva condotta sessuale, ma molti tirano in ballo la questione della violazione di copyright delle scorse settimane, anche se sembra una motivazione un po' labile.

Al momento Twitch non ha confermato provvedimenti contro Dr DisRespect, il motivo o se si tratta di decisioni permanenti. Bisogna ricordare che la piattaforma ha siglato un accordo di due anni con lo streamer a marzo, per una quantità di denaro non meglio precisata (ma di quelle da "cambiarti la vita"). Beahm ha anche firmato un'intesa con una casa di produzione per creare serie TV animate attorno al suo personaggio.

In attesa di comprendere meglio quanto sta accadendo, la presunta presa di posizione di Twitch potrebbe rappresentare un segnale della responsabilità che la piattaforma vuole prendersi per il comportamento degli streamer sia durante le trasmissioni che al di fuori. Al momento il Dr DisRespect non risulta tra gli accusati di molestie o altri comportamenti scorretti, ma l'anno scorso era stato bannato per aver continuato uno streaming dal bagno dell'E3, riprendendo persone - anche minorenni - mentre urinavano. Nel 2018 fu criticato per aver fatto delle caricature razziste durante una diretta.

Interrogata da The Verge sulla vicenda, Twitch ha fatto intendere che Beahm ha violato le linee guida della community del sito o i termini di servizio, ma non l'ha detto espressamente. "Prendiamo le misure appropriate quando abbiamo prove che uno streamer ha agito in violazione delle nostre Norme della community o dei Termini di servizio. Questi si applicano a tutti gli streamer indipendentemente dallo stato o dalla rilevanza nella comunità", ha scritto un portavoce di Twitch in un'email.