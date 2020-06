Twitch: streamer rischiano il ban per violazione di copyright, scoppia il putiferio

Sono ore di fuoco per Twitch e per gli utenti che utilizzano regolarmente la piattaforma di livestreaming. Diversi streamer avrebbero infatti ricevuto delle segnalazioni per violazione di copyright, più precisamente per alcuni contenuti musicali presenti nelle clip già trasmesse.

Le notifiche sono arrivate da Twitch senza alcun preavviso, mettendo in difficoltà gli streamer che, al momento, rischiano il ban permanente dalla piattaforma. Ecco cosa sta accadendo.

Twitch: caos totale tra gli streamer a causa dei 'copyright strikes'

I primi segnali d'allarme sono arrivati da Twitter. Sul social network, la streamer e content creator Fuslie ha segnalato la ricezione di due copyright strikes: le notifiche riguarderebbero livestream risalenti a più di un anno fa, durante le quali Fuslie avrebbe riprodotto in background alcuni brani musicali protetti da diritto d'autore. L'avviso inoltrato da Twitch proverrebbe da un recente reclamo della Recording Industry Association of America (RIAA).

I’ve been issued 2 copyright strikes on my channel (both from clips over a year old) in the past week and told that if they find one more violation in my clips, my twitch account will be permabanned. (1/4) pic.twitter.com/y8pft3spdq — fuslie (@fuslie) June 7, 2020

Al terzo strike ricevuto l'account di Fuslie sarebbe stato sospeso in via definitiva, come spiega lo stesso Twitch attraverso le sue Community Guidelines. Lo staff della piattaforma raccomanda agli streamer di rimuovere tutte le clip che includerebbero contenuti protetti da copyright, al fine di evitare le sanzioni di cui sopra. Le clip in questione, ricordiamo, sono contenuti piuttosto brevi - dalla durata massima di un minuto - generati dagli spettatori, i quali tendono a condividere questi filmati anche mediante canali esterni.

Per Fuslie, e per molti altri streamer, questo significherà eliminare centinaia di migliaia di clip, se non la maggioranza delle livestream trasmesse negli ultimi anni. Tutto questo arriva come un fulmine a ciel sereno e mette in discussione le modalità stesse con cui Twitch avrebbe gestito i reclami provenienti dalla RIAA, così come i 'provvedimenti' che la piattaforma starebbe applicando in queste ore nei confronti degli ignari content creator.

Trattandosi di una piattaforma web, Twitch deve attenersi a tali revisioni ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (DCMA). Le norme sul diritto d'autore online valgono anche per YouTube, ovviamente, ma la piattaforma di Google può contare sul suo sistema Content ID per consentire ai titolari di copyright di identificare le copie dei propri contenuti su YouTube e di gestirle con estrema facilità.

La massiccia e improvvisa pioggia di avvisi ha gettato la community di Twitch nel panico, e non c'è da sorprendersi. La piattaforma starebbe lavorando a delle "soluzioni" per supportare gli streamer coinvolti nei suddetti copyright strikes, offrendogli "maggiore controllo" in merito alla gestione delle proprie clip. Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi sulla faccenda.