Serious Sam Siberian Mayhem: dettagli, immagini e requisiti hardware

Come anticipato, Devolver Digital ha annunciato un nuovo capitolo di Serious Sam, un'espansione standalone che non richiederà alcuno dei giochi precedenti per funzionare. In Serious Sam: Siberian Mayhem, Sam "Serious" Stone proseguirà la sua battaglia contro Mental sulle lande desolate e ghiacciate della Russia settentrionale.

Serious Sam: Siberian Mayhem immergerà i giocatori in cinque nuovi livelli che spazieranno dalle coste artiche a foreste sperdute fra i ghiacci, fino a villaggi abbandonati e a una gelida città fantasma. Ci saranno anche 50 armi, dal leggendario AK alla balestra sperimentale "Perun". Inoltre, i giocatori potranno dedicarsi a una serie di missioni secondarie.

Serious Sam Siberian Mayhem: requisiti hardware

Serious Sam: Siberian Mayhem uscirà il 25 gennaio. Si possono anche ammirare i primi screenshot, nonché consultare i requisiti di sistema ufficiali.

Minimi

OS: Windows 10 64-bit

Processore: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: nVidia GeForce 780/970/1050 o AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Versione 11

Storage: 25 GB di spazio a disposizione

Note aggiuntive: Requisiti per il rendering a 720p e a 30fps

Raccomandati

OS: Windows 10 64-bit (1909)

Processore: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: nVidia GeForce 1080/2060 o AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Versione 11

Storage: 25 GB di spazio a disposizione