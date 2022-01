Half-Life: RAY TRACED, una mod migliorerà l'aspetto grafico dello storico FPS | VIDEO

Half-Life è uno di quei giochi immortali, una vera pietra miliare che consigliamo di giocare anche oggi, a distanza di oltre 20 anni dalla sua uscita, anche solo per farsi un minimo di cultura videoludica. Certo, il comparto tecnico è datato e in attesa che Valve ne faccia un remake - cosa che non è all'orizzonte e probabilmente non avverrà mai, ma la speranza è l'ultima a morire - ci pensa la comunità.

Come avvenuto per giochi come Quake II, rinnovato da NVIDIA con la tecnica del path tracing in Quake II RTX, anche Half-Life sta per subire lo stesso destino con Half-Life: Ray Traced, una mod che migliorerà il comparto tecnico del gioco di Valve con il path tracing in tempo reale. Il modder Sultim_t, autore anche di una mod che aggiunge il ray-tracing in Serious Sam, ha dichiarato che la nuova versione sarà giocabile quest'anno e ha rilasciato un trailer.

Grazie al path tracing migliorano l'illuminazione globale, i riflessi, la rifrazione e le ombre. Il path tracing non è altro che una forma più intensa di ray tracing, nella quale si tracciano centinaia o migliaia di raggi lungo ogni pixel e che segue i raggi lungo i numerosi rimbalzi o passaggi attraverso gli oggetti prima che raggiungano la sorgente luminosa al fine di ottenere l'informazione di colore e luce.

Non è un caso quindi che sia applicato a giochi datati o con grafica basilare come Quake II e ora Half-Life, in quanto non potrebbe essere apprezzato su titoli moderni come Cyberpunk 2077 o Resident Evil Village a causa delle prestazioni estremamente ridotte. Un approfondimento sul ray tracing e il path tracing lo trovate in questo articolo.