Senua's Saga: Hellblade 2 non è ancora in produzione, nuovo video dietro le quinte

La scorsa serata si è tenuto lo showcase "esteso" di Xbox, presentazione che segue la press conference dell'E3 2021 in cui Microsoft ha mostrato i prossimi giochi della sua line-up. Tra questi mancava però Senua's Saga: Hellblade 2, attesissimo sequel dell'avventura vichinga forgiata da Ninja Theory. Ecco dunque che Hellblade 2 ha fatto la sua comparsa all'evento di ieri, con un breve teaser behind the scenes: lo sviluppo del nuovo capitolo è ancora in fase di pre-produzione.

Hellblade 2: Ninja Theory sta collaborando con Epic Games

Nel filmato pubblicato sul canale di Xbox, il creative director Tameem Antoniades ci parla dello stato dei lavori di Senua's Saga: Hellblade 2, gioco in arrivo su Xbox Series X, Series S e PC. Al momento, Ninja Theory sta realizzando "una buona fetta del gioco" prima di passare alla produzione vera e propria. Come spiega Antoniades, Hellblade 2 sarà molto più di un semplice sequel e, pertanto, il progetto sta richiedendo tutti gli sforzi del team di Cambridge.

Il sequel di Hellblade: Senua's Sacrifice è ambientato nell'Islanda del IX secolo: alcuni membri del team artistico si trovano sul luogo per fotografare e registrare gli scenari islandesi al fine di ricrearli fedelmente all'interno del gioco. In questa fase, Ninja Theory sta lavorando anche alla creazione dei personaggi e, su questo fronte, si serve della collaborazione con Epic Games; ricordiamo, del resto, che Senua's Saga è sviluppato con il nuovo Unreal Engine 5 di Epic.

In merito ai personaggi, Ninja Theory ha realizzato autentici costumi vichingi che ha poi scansionato per realizzarne delle copie digitali da utilizzare nel gioco. Gli animatori stanno lavorando duramente per dar vita ai futuri personaggi di Hellblade 2: tra questi troviamo la stessa Senua, interpretata da Melina Juergens - responsabile, tra le altre cose, del Video Editing di Senua's Sacrifice - che da circa due anni si sta sottoponendo a un addestramento impegnativo.

Tra una clip e l'altra è possibile scorgere alcuni frangenti di gameplay estratti dalla campagna di Hellblade 2, ma Ninja Theory specifica che tutto ciò che si vede è work in progress. Insomma, è ancora presto per poter vedere davvero in azione il titolo next-gen.

L'ambizioso Senua's Sacrifice: Hellblade 2 sarà disponibile in esclusiva per PC, Xbox Series X e Xbox Series S, ma al momento manca una finestra di lancio.