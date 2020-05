Scorn: la demo per Xbox Series X girava su una GeForce RTX 2080 Ti

La demo di Scorn mostrata all'evento sul gameplay dei giochi per Xbox Series X è stata registrata su un PC dotato di una CPU Ryzen e scheda video GeForce RTX 2080 Ti e non su una Xbox Series X. Lo ha rivelato il Game Director di Ebb Software, Ljubomir Peklar.

Scorn è direttamente ispirato ai lavori di H.R. Giger e Zdzisław Beksiński, come si può percepire dalle atmosfere in puro stile Alien. Non abbiamo assistito a una vera e propria demo gameplay, ma il filmato sembra essere stato realizzato col motore di gioco. Si tratta di un progetto dalla lunghissima gestazione, visto che era stato rivelato per la prima volta nel novembre del 2014.

Il trailer di Scorn gira a 4K e a 60 frame per secondo ed è "rappresentativo della qualità visiva che avremo con Xbox Series X" spiega Peklar in un'intervista a Wccftech. "È una questione delicata perché, per qualche ragione, molti pensano che sia facile far girare i giochi a 4K e a 60 frame per secondo a quel livello di dettaglio visivo. Ma non è così. Per lo showcase abbiamo usato una 2080Ti e un processore Ryzen solo perché non c'era motivo di non farlo, ma avremmo potuto ottenere i risultati che ci eravamo prefissati anche con una 2070 Super intervenendo leggermente sul livello di dettaglio".