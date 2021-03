Ritrovato un rarissimo dispositivo Nintendo, il Nintendo 64 DD

Erano gli anni del repentino passaggio ai supporti ottici: Sony, infatti, aveva appena introdotto la prima PlayStation, con lettore CD-ROM, uno dei principali fattori di successo nella più agguerrita delle console war, quella contro Nintendo. E se la casa di Kyoto aveva messo in soffitta il Super Nintendo, dopo tantissimi successi, con Nintendo 64 si prefiggeva di poter svigorire il trionfo di PlayStation.

Nintendo 64 e il limite delle cartucce

Ma Nintendo 64 aveva un tallone d'Achille: ovvero, riusciva a leggere cartucce di soli 4 o 12 MB. Per ovviare al problema Nintendo pensò di introdurre sul mercato un dispositivo, chiamato appunto Nintendo 64 Disk Drive che, montato direttamente sotto una console Nintendo 64, forniva a quest'ultima un lettore di cartucce da ben 64 MB. Il che ovviamente avrebbe dato agli sviluppatori molto più margine per i loro titoli, che così potevano essere infarciti di un maggior numero di contenuti, e a dettaglio maggiore.

Tuttavia, Nintendo 64 DD non ottenne per nulla il favore dei giocatori, che rimasero scettici all'eventualità di dover installare un add-on alla propria console per dotarla di funzionalità aggiuntive. Rimase in commercio solo nel 1999 e nel 2000, e solamente in Giappone. Complessivamente, le case di produzione di videogiochi pubblicarono 9 titoli in grado di sfruttare l'accessorio.

È per questi motivi che il ritrovamento di questo collezionista di esemplari videoludici del passato è degno di nota. Un pezzo del genere è letteralmente introvabile, anche in quelle collezioni di console e videogiochi del passato particolarmente fornite. Nella confezione peraltro ci sono due vecchissimi adattatori, che fanno capire ancora meglio come Nintendo fosse disperatamente alla ricerca di una soluzione per offrire maggiore spazio di storage agli sviluppatori. Gli adattatori, collegabili allo slot superiore di una console Nintendo 64, avrebbero permesso l'inserimento di due cartucce contemporaneamente su una singola console.

Per tutti i dettagli sul ritrovamento vi rimandiamo al profilo Twitter di RerezTV.

Nintendo 64 era basata sul processore NEC VR4300-64 bit da 4,6 milioni di transistor con frequenza di funzionamento di 93,75 MHz. Era dotato di 4 MByte di memoria di sistema di tipo RDRAM, mentre il chip grafico utilizzato da Nintendo era Silicon Graphics-RPC Reality 64 bit @62,5 MHz. La produzione della console venne interrotta nel 2003.

Due i fattori di rilievo di questo sistema: il suo particolare controller e l'utilizzo delle cartucce, ormai anacronistiche in un'industria che stava passando con decisione ai CD. Il controller, oltre alla sua particolare fisionomia a tre punte, era dotato di vibrazione e di uno stick analogico che, come ben sappiamo, sarebbe stato adottato successivamente in molte altre periferiche di gioco. Molti dei giochi per Nintendo 64, inoltre, si focalizzavano sul gaming multiplayer in quattro giocatori sullo stesso sistema. Le precedenti console, infatti, permettevano l'installazione di un massimo di due periferiche di gioco.

Il suffisso 64 era stato pensato per trasmettere l'idea di potenza grafica che la console Nintendo avrebbe offerto. Il Nintendo 64 vendette molto soprattutto in Giappone, mentre in tutto il mondo avrebbe superato il tetto delle 30 milioni di unità vendute.

Super Mario 64 era titolo di lancio per Nintendo 64, il quale successivamente avrebbe accolto altri giochi storici come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Mario Tennis, Mario Kart 64, Donkey Kong 64, GoldenEye 007 e Paper Mario.

Seguiteci anche su Instagram per foto e video in anteprima!

Leggi anche: Nintendo 64 come una console portatile: ecco una mod che sfrutta le cartucce originali