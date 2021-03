Cercate una GeForce RTX 3000? La soluzione potrebbe chiamarsi GameStop

La crisi dei semiconduttori continua e la parola shortage è ormai un incubo ricorrente per gli aspiranti possessori di una nuova scheda video o di una CPU di ultima generazione.

La soluzione potrebbe arrivare da GameStop: il rivenditore di videogiochi, almeno negli Stati Uniti, abbraccerà ufficialmente il mercato dell'hardware per PC. Non solo componenti e periferiche, ci saranno anche smartphone e tablet da gaming, TV e molto altro.

Lo scorso martedì (23 marzo), in occasione di una conference call con gli azionisti, il CEO di GameStop George Sherman ha svelato gli ultimi piani della società: espandere il catalogo con prodotti hardware dedicati ai videogiochi. Il debutto nel mondo dell'hardware è stato ufficializzato solo poche ore fa, ma il portale americano di GameStop ha già accolto una pagina web - non raggiungibile, al momento - dedicata a questa nuova categoria di prodotti.

Attenzione però, perché Sherman non si è limitato a parlare di PC (desktop e laptop) o di componenti: "Questo include l'ampliamento della nostra offerta di prodotti per il gaming PC, con computer, monitor, tablet e smartphone da gioco e TV ottimizzate per il gaming, giusto per citarne alcuni". GameStop abbraccerà dunque il gaming a 360 gradi, partendo dalle console già disponibili nei punti vendita di tutto il mondo fino ad arrivare ai prodotti appena elencati, che in questa prima fase saranno disponibili esclusivamente nel territorio statunitense.

Dopo l'annuncio e l'inaugurazione della nuova sezione nel negozio online, arriva anche il primo volantino promozionale dedicato al gaming PC, in cui troviamo GPU, schede madri, alimentatori e case per sistemi desktop. Tra questi troviamo anche una specifica serie di prodotti, ovvero le introvabili schede video della gamma GeForce RTX 3000 di Nvidia: queste sono state già inserite nel catalogo online di GameStop, ma nessuna di esse risulta disponibile all'acquisto; alcune schede riportano la dicitura "In arrivo", con consegnata stimata per il 16 aprile 2021.

Questa carenza riguarda gran parte dei nuovi prodotti a listino, il che fa riflettere: perché GameStop avrebbe dovuto lanciare il nuovo catalogo con una disponibilità così scarsa? Nonostante le promozioni siano già online, è probabile che la compagnia debba ancora ultimare i preparativi per la vendita dell'hardware PC - e, eventualmente, annunciarne l'arrivo anche per i mercati esteri.

Da parte di George Sherman non c'è stato alcun annuncio per i punti vendita dislocati sul territorio europeo. È molto probabile che il catalogo hardware arrivi anche in Italia, ma, viste le persistenti problematiche legate allo shortage, il debutto potrebbe essere più lontano del previsto.

Per il colosso americano l'e-commerce resta una priorità, e lo conferma lo stesso Sherman diffondendo gli ultimi dati di vendita: "Le vendite globali dell'e-commerce sono aumentate del 175% e hanno rappresentato il 34% delle vendite totali nel quarto trimestre, contro il 12% delle vendite nette nel periodo dell'anno precedente", ha concluso il CEO di GameStop.