Riccardo Zacconi, il papà (italiano) di Candy Crush Saga, lascia King

"Oggi, dopo 17 anni, è il mio ultimo giorno in King. È stata una corsa incredibile, una che non avrei mai immaginato quando abbiamo iniziato" sono le parole con cui Riccardo Zacconi, lascia la software house di Candy Crush Saga che lui stesso ha fondato, King. "Vorrei ringraziare l'intero team di King, tutti gli alumni di King, i miei co-fondatori Sebastian Knutsson, Thomas Hartwig, Lars Markgren, Patrik Stymne e Toby Rowland, il mio amico e COO superstar Stephane Kurgan, nonché il nostro ex consiglio di amministrazione e gli investitori. Ma anche Humam Sakhnini, che ora gestisce King, e Bobby Kotick che ci ha accolto in Activision e, ovviamente, tutti i nostri giocatori".

"Continuate ad assumere persone migliori di voi (e fate in modo che lo siano), continuate a trattare gli altri come vorreste essere trattati voi e andate avanti nella ricerca con l'obiettivo di offrire il meglio ai giocatori" si legge nel messaggio pubblicato su LinkedIn.

Activision Blizzard ha acquisito King nel 2015 per 5,9 miliardi di dollari, una cifra considerevole che ha sancito il definitivo successo del mobile gaming. Quanto ai progetti futuri di Zacconi, ha fatto sapere che si occuperà del fondo di investimento Sweet Capital (creato all'indomani dell'acquisizione di Activision), di PTEN Research, fondo caritativo che si occupa di ricerca medica, e di 42, la nuova scuola di programmazione gratuita a Roma di cui abbiamo già parlato.