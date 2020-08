Nasce 42, la scuola di programmazione gratuita. Primo sostenitore il 'papà' di Candy Crush Saga

Una scuola di programmazione destinata ai giovani talenti del mondo digitale, al fine di trovare le risorse necessarie per alimentare le grosse case di sviluppo. ╚ l'idea alla base di ╔cole42, la quale insegna "l'arte della programmazione" all'interno di un contesto innovativo incentrato sulla collaborazione. Dopo il successo ottenuto a Parigi, questo modello Ŕ stato importato in oltre 20 cittÓ in tutto il mondo e adesso arriva anche in Italia, grazie alla Luiss Guido Carli di Roma.

"Stiamo cercando i 150 cervelli migliori dĺItalia per insegnare loro a programmare e lanciarli nellĺindustria del digitale" scrive Riccardo Zacconi, giÓ intervistato da Hardware Upgrade. Zacconi Ŕ CEO e fondatore di King, la software house responsabile di Candy Crush Saga. "Il mio sogno Ŕ che diventino imprenditori digitali di successo a livello mondiale. Il solo prerequisito Ŕ passare dei test di logica e di avere tra i 18-35 anni. Per cortesia aiutatemi a spargere la voce. ╚ una iniziativa per lĺItalia".

Il modello 42 Roma Luiss si basa su una formula educativa definita "peer to peer", incentrata sull'apprendimento sul campo, sulla collaborazione e sull'imparare dai propri errori. L'obiettivo Ŕ scovare i talenti che possano contribuire alla trasformazione tecnologica del paese e fornire loro le competenze per poter lavorare in societÓ tecnologiche di avanguardia o per mettere su una propria impresa.

Per partecipare a 42 Roma Luiss non occorre pagare una retta e non serve neanche un titolo di studio, perchÚ la selezione si basa solamente sulle capacitÓ. Tre i test da superare, che dal prossimo ottobre fino a dicembre 2020 selezioneranno 150 studenti. La 42 non prevede esami o altre prove da superare, ma sottopone gli studenti a problemi da risolvere, invogliandoli fin da subito a lavorare in squadra e a pensare fuori dagli schemi. Sul modello francese di grande successo, non ci saranno lezioni frontali, ma solo scenari che simuleranno potenziali situazioni e problematiche del mondo reale dello sviluppo. Il lancio di 42 Ŕ previsto a Gennaio 2021.

"Desidero che i 150 ragazzi che frequenteranno ogni anno la scuola diventino dei fuoriclasse del digitale e che abbiano successo a livello internazionale. Far˛ di tutto per aiutarli" ha detto Zacconi.