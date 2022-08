Return to Monkey Island: annunciata la data di rilascio (ed è prima di quanto pensate!). C'è anche il nuovo trailer

Gli appassionati di avventure grafiche vecchio stile saranno felici di un annuncio in particolare tra quelli che stanno arrivando dal Gamescom di Colonia. Ecco la data di rilascio di Return to Monkey Island: è quella del 19 settembre!

Molto prima di quanto ci si sarebbe potuto immaginare, anche se nella giornata di oggi alcune indiscrezioni avevano anticipato l'uscita a settembre. Return to Monkey Island vede il ritorno di Ron Gilbert al timone della famosissima serie, dopo gli episodi La Maledizione di Monkey Island e Fuga da Monkey Island, che non hanno visto il suo coinvolgimento.

Il trailer del Gamescom conferma lo stile canzonatorio e ironico del nuovo capitolo, oltre che la grafica sopra le righe, così come espressamente voluta dallo stesso Gilbert (che ha ricevuto non poche critiche per lo stile artistico del nuovo Monkey Island). Per altri dettagli sul progetto (e altri video) cliccate qui.

Le novità su Return to Monkey Island sono state annunciate in occasione della Opening Night Live, l’emozionante show che apre Gamescom ogni anno, condotta da Geoff Keighley. Si può eseguire in diretta tramite Twitter.