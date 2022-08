Dune Awakening: un nuovo MMO ambientato nell'universo creato da Frank Herbert

Dune Awakening è il nuovo MMO di sopravvivenza a mondo aperto sviluppato dalla norvegese Funcom e appena rivelato nella cornice del GamesCom. Funcom, che sta lavorando anche su Dune: Spice Wars, un RTS, parla della possibilità di modificare il mondo di gioco costruendo ripari contro le tempeste di sabbia e di difendersi contro i colossali vermi che dimorano sotto le sabbie.

I giocatori potranno esplorare stazioni per i test biologici a lungo dimenticate, cercare tra i relitti delle astronavi cadute e vagare per i polverosi corridoi degli avamposti abbandonati. Controllando la spezia, inoltre, si avrà modo di controllare il mondo di Arrakis. Per ottenere la spezia bisognerà schierare una mietitrice e difenderla da predoni opportunisti e fazioni rivali. Sarà poi possibile costruire e migliorare la propria fazione per influenzare il Landsraad.

I giocatori potranno anche dirigersi verso settori non mappati e scoprire per primi i segreti della mappa anticipando le tempeste di sabbia che potranno alterare la mappa. La spezia permetterà anche di personalizzare il proprio personaggio, acquisendo nuove abilità e costruendo la propria fortezza personale. Ci si può già iscrivere per la beta, mentre la pagina su Steam di Dune Awakening è già disponibile.

Il nuovo gioco ambientato nell'immaginario di Dune è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. È stato annunciato con un trailer cinematografico in occasione della Opening Night Live, l’emozionante show che apre Gamescom ogni anno, condotta da Geoff Keighley. Si può eseguire in diretta tramite Twitter.

Dune Awakening è sviluppato da Funcom, una software house con esperienza negli MMO dopo aver realizzato Anarchy Online, Age of Conan, The Secret World e Conan Exiles.